保湿・弾力・光彩肌ケア等、肌悩みにアプローチする高機能処方！Snp『リアルアクティブアンプルマスク』3種

Snp『リアルアクティブアンプルマスク』3種

プレミアムスキンケアブランド「Snp(エスエヌピー)」は、2025年6月10日(火)より、新商品『リアルアクティブアンプルマスク』3種を全国のロフト店舗およびロフトネットストアにて販売開始。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります。

■Snp 新作商品「リアルアクティブアンプルマスク」3種について

この商品は、保湿ケア「ハイドレーション」、弾力ケア「ファーミング」、光彩肌ケア「ブライトニング」の3種類で構成されており、それぞれの肌悩みにアプローチする高機能処方です。

Snpの研究機関「ハイパーアクティブラボ」が独自開発した成分「Biome Bird’s Nest(バイオーム・バーズネスト)」を配合しており、肌本来の力を引き出し、外部刺激から肌を守るサポートを期待できます。

また、全商品すべて皮膚刺激テストをクリアし、敏感肌の方もお使いいただける処方。

さらに、使用しているシート素材はヴィーガン認証を取得しており、肌にも環境にも配慮した設計です。

“アンプル1本分の栄養をそのまま閉じ込めた”というコンセプトのもと、肌の密度をしっかりと満たし、ワンランク上のスキンケア体験を提供するマスクとして注目を集めています。

リアルアクティブハイドレーションアンプルマスク

価格 :990円(税込)

内容量:5枚入り

お肌への保湿ケア・エイジングケア(※1)などに効果的なシアル酸をたっぷり配合。

さらに6種のヒアルロン酸(※2)やスクワラン(※2)、パンテノール(※2)が潤いたっぷりなつるつる肌へ導きます。

リアルアクティブファーミングアンプルマスク

価格 :990円(税込)

内容量:5枚入り

お肌への保湿ケア・エイジングケア(※1)などに効果的なシアル酸をたっぷり配合。

さらに7種のコラーゲン(※2)やセラミド(※2)、アラントイン(※2)などが潤いのあるもちもち肌へ導きます。

リアルアクティブブライトニングアンプルマスク

価格 :990円(税込)

内容量:5枚入り

お肌への保湿ケア・エイジングケア(※1)などに効果的なシアル酸をたっぷり配合。

さらにグルタチオン(※3)やナイアシンアミド(※3)、ライム果実エキス(※3)が肌キメを整え、明るい印象肌へ導きます。

※1 年齢に応じた肌ケアのこと

※2 保湿成分

※3 整肌成分

