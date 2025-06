XGが、世界35都市で47公演を行った初のワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>のツアーファイナルである東京ドーム公演より「IS THIS LOVE」のパフォーマンス映像を公開した。 ◆XG 動画 「IS THIS LOVE」は、XGが2024年11月にリリースし、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たした2ndミニアルバム『AWE』の収録曲だ。2025年2月に開催されたワールドツアーの愛知・名古屋公演で初めてパフォーマンスが披露されると、SNSで「スーパーマヤタイム」と呼ばれるダンスブレイクのパフォーマンス映像が拡散され、音楽ストリーミングの再生回数が急上昇したという。さらに、国内外の多くのユーザーがSNSにそのダンスパフォーマンス動画を公開するなど、今もバイラルを巻き起こしているとのこと。2025年3月にはシングルカットされ、資生堂「アネッサ」のグローバルキャンペーンソングとしてCMでもオンエアされ、Billboard Japan HOT100では、自身最長となる15週連続でランクインを続けている。 ピアノバージョンと原曲をミックスしたアレンジで披露された東京ドームの感動のパフォーマンス映像を是非チェックしてほしい。 関連リンク ◆XG オフィシャルサイト◆XG オフィシャルX◆XG オフィシャルInstagram◆XG オフィシャルYouTubeチャンネル◆XG オフィシャルTikTok

