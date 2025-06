1月から始まったMISIAの全国アリーナツアー<STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES>が、6月6日、7日、8日の3日間にわたって行われた日本武道館の追加公演をもって、ついにファイナルを迎えた。長いツアーのその最後を見届けて思うのは、いまこの場所には、これから確実に新しい何かが始まっていく−そんな予感が満ちているということだ。 ◆MISIA 画像 最終日、アンコールの最後にMISIAは満員のオーディエンスに向かってこんな約束をしてくれた。「まだ27周年目ですけど、気持ちは30周年目へ向かっています! 30周年目も40周年目も50周年目も100周年目も(笑)、鶴になっても、亀になっても歌い続けたいと思います」。その決意と、今回のツアータイトルにもなっている「LOVE NEVER DIES」という言葉が重なり、MISIAがこのツアーで表現しようとしていたことが、くっきりと浮かび上がってきた。それは、未来へのメッセージだ。 オープニングでは1曲目の「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」で情熱的にオーディエンスを鼓舞するところから始め、「CHANGE MY WORLD」、「ゆびきりげんまん(SEIKO ver.)」と、今を生きる大切さと未来へのまっすぐな眼差しを示して最初のブロックを終えた。楽曲ごとに、巨大なMISIAのバルーンが出現したり、バレエダンサーやヒップホップダンサー、キッズダンサーがそれぞれの世界を描き出したり、まるで時間を旅するようにシーンが入れ替わっていく。歌唱、演奏、コレオグラフ、さらには照明やステージセットなど、全てがハイレベルでありながら、それらが有機的に結びついてライブ本来のビビッドな熱量を生み出す。これがまさに「THE TOUR OF MISIA」の醍醐味だ。このタイミングで、8年ぶりにMISIAの代名詞とも言える「THE TOUR OF MISIA」を冠したツアーを行ったのは、彼女の原点から現在までの距離と、そしてこれからへ向かう道筋を明らかにするためだったのかもしれない。何より大事なのは、これまでの道のりには常にオーディエンスの存在がいたという、深い感謝の気持ちだ。ほとんどMCを挟まず歌い続けたライブだったからか、そんな彼女の気持ちがより鮮明に伝わってきた。 中盤へ向かう前半最後のブロックは、MISIAの歌の世界を存分に堪能できる構成となっていた。彼女の歌の素晴らしさは誰もが知っている。幅広い音域とその間を自在に行き来する技術、感情表現の細やかさ、正確なピッチなど、その素晴らしさは挙げればキリがないが、我々を感動させるのは、歌のメッセージを伝え切ろうとする彼女の覚悟と、そこに一切の妥協や諦めといった濁りがないという点だ。「Be KIND」、「希望のうた」、「明日へ」は圧巻だった。「明日へ」のラストでのロングトーンは、それはもう信じられないほどに力強く美しく、永遠に続くかと思われるほどのものだった。そんなロングトーンを日本武道館いっぱいに満たした後の拍手と歓声には、まるでこのオーディエンスの反応までもが楽曲の一部であるかのように感じさせる一体感があった。 中盤からDJ EMMAが登場し、ドラァグクイーンとともにハウスのビートで会場を巨大クラブに変える。これもMISIAの原点と言える。このハウスメドレーブロックを5月にリリースとなった最新アルバム『LOVE NEVER DIES』のリード曲「LOVE NEVER DIES」から始めたことにも、最新形の「THE TOUR OF MISIA」が感じられた。そこから「Never gonna cry!」、「忘れない日々」や「逢いたくていま」、「Everything」、「INTO THE LIGHT」といった重要なレパートリーへ、そして本編ラストの最新アルバム収録曲「明日晴れるといいな」へとシームレスにつないでいく流れは、、まさに未来へ向けての確かな歩みであるように見えた。 「つつみ込むように…」から始まったアンコールでは、より自由度を増したMISIAのパフォーマンスが印象的だった。アドリブの歌唱で、このツアーへの想いや日本武道館でのライブの思い出、デビューから27年という歳月に含まれるオーディエンス一人ひとりの時間、そんな奇跡に思いを寄せた言葉を一瞬でメロディに乗せて紡ぎながら「Higher Love」へ繋がるという流れは感動的だった。 ここで、冒頭に触れたMISIAからのいつまでも“歌い続ける”という約束があり、アルバム『LOVE NEVER DIES』から「はんぶんこ」が披露された。世代や世界を超えて誰にも等しく響く愛おしいメッセージがオーディエンスを包み込んだ。思えば、このツアーはアルバムの制作と並行して行われたツアーでもあった。そういう意味で言えば、アルバムもツアーも、『LOVE NEVER DIES』という作品は、MISIAがみんなとともに作り上げたものなのかもしれない。そしてその事実こそが、MISIAの伝えたかった未来へのメッセージである、“愛”に溢れた世界のあり様を示しているのだ。約半年間、全27公演で紡いだ愛の物語は、これからも続いていく――。 次なる愛の物語は、8月16日の長崎・稲佐山公園野外ステージにて<STARTS presents MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT […]

The post 【ライブレポート】MISIA、全国アリーナツアー完遂。「30周年目も40周年目も50周年目も100周年目も、鶴になっても、亀になっても歌い続けたいと思います」 first appeared on BARKS.