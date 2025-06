「ずっと見守っております」

俳優の三吉彩花さんは6月18日、自身のInstagramを更新。29歳のバースデーショットを公開しました。三吉さんは「My last 20s started...!!! And soon my 20s will be over…(最後の20代が始まった...!!! そしてもうすぐ私の20代が終わる... )」とつづり、12枚の写真と1本の動画を投稿しました。投稿には、花束やオフショットなど、誕生日を迎えた記念の1コマが収められています。

全身ブラックのコーデを披露

この投稿には、本記事執筆時点で3万件を超える「いいね!」が寄せられているほか、コメントでは、「あやかさん、お誕生日おめでとうございます!29歳の特別な日が素晴らしいものになりますように」「どんどん素敵になっていく貴方をずっと見守っております」「世界で一番尊敬しております!」「最高にキュートでセクシーでクールな1年にしてください」「三吉彩花ちゃんのご活躍、いつも楽しみに拝見しています。」「俺の女神様 誕生日おめでとう」と、祝福の声が多く上がっています。普段は多くのモデルショットを公開している三吉さん。5日には、全身ブラックのコーディネートを披露しました。全身ショットのほか、ショップの様子なども公開されています。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)