¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤Þ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¶¦Í¡ª±ó³ÖÃÏ¤Ç¡ÈÊ¬¿È¡É¤òÁàºî¤¹¤ë¡È¿·µ»½Ñ¡É¤È¤Ï¡© ÆüËÜ¤¬»Ô¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡© ¸¦µæ¼Ô¡ÖÆüËÜ¤¬º£¡¢¶¯¤¤Ê¬Ìî¤Ë¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤ÎÆÁ±ÊÍÈþ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç±ó³ÖÃÏ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈÁ´¿È¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶Ì¾ë³¨Èþ»á¤ÎÆ¬¤ò¡È¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¡É¡ÊÏ¢Æ°¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê°Ø»Ò¡Ê¥«¥×¥»¥ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤Ï50°Ê¾å¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ºÂ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÆ°¤¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿²½¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬ºÇÅ¬²½¤·¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÈ¿±Ç¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¡È¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¡É¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿·µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÇÎ°µåÂç³Ø¹©³ØÉô¡¦¶Ì¾ë³¨Èþ¶µ¼ø¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ä¤Ã¤È¹Ö±é²ñ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤À¤±ÇÀ¶È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆþ¸ý¤«¤é¸¼´ØÁ°¤Þ¤ÇÊª¤ò±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÎ°µåÂç³Ø¹©³ØÉô¡¦¶Ì¾ë³¨Èþ¶µ¼ø¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢º£¸åÆüËÜ¤¬»Ô¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¶Ì¾ë»á¡£¤è¤êÆ°¤¤òÀµ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤¬À®Ä¹¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬»Ô¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!?
¡¡¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï²¿½½Ç¯¤âÁ°¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤ä¶ÚÆù¤Î¾ðÊó¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¶Ì¾ë»á¤Î¸¦µæ¼¼¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âºÇ½é¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤ÆÀ¸ÂÎ¤ä¿À·Ð¤Ê¤É¡¢¹©³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç§ÃÎ¿´Íý¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¸¦µæ³«È¯¤òÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ØSociety 5.0¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥Ð¡¼¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤¬º£¡¢¶¯¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆù¤è¤ê¤âÃæ¿õ¿À·Ð¤ÎÇ¾¤«¤é¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤äÎÏ²Ã¸º¤Þ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡ØËö¾¿¿À·Ð¡¢¶ÚÆù¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡Ù¤È¤â¤¦°ìÅÙ¥È¥é¥¤¤·¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¶Ì¾ë»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿·µ»½Ñ¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤Î²ñ¼Ò°Ê³°¤Ë¤â¡¢³Æ¸¦µæµ¡´Ø¤¬¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÊÖ¤¹¤Î¤«¤Î¸¦µæ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñ¤ÈÀï¤ï¤º¤Ë³Æ¹ñ¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ð¥¿¡¼¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê»Ô¾ì¡Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¤âº£¡¢¿¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤À¡×
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë