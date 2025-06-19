¡ÖµÇ°¾ÃÈñ¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖµÇ°·ëº§¡×¡ÖµÇ°¥Ù¥Ó¡¼¡×¤Þ¤Ç¡Ä¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¡Ö¸µ¹æ¡¦À¤µª¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¡×¤Î¥¹¥´¥¤·ÐºÑ¸ú²Ì
Ìó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ³°¤Î·Êµ¤Ê¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦Âð¿¹¾¼µÈ»á¤¬¡¢·Êµ¤¤ä»Ô¾ì¤òÀèÆÉ¤ß¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¸µ¹æ¤äÀ¤µª¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤¬·Êµ¤¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
100Ç¯À¸¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤¿3²ó¡Ä¡Ö²þ¸µ¡×¤Ï¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È
º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç100ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢²þ¸µ¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢1926Ç¯¤Î¡ÖÂçÀµ¡×¤«¤é¡Ö¾¼ÏÂ¡×¡¢1989Ç¯¤Î¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤«¤é¡ÖÊ¿À®¡×¡¢¤½¤·¤Æ2019Ç¯¤Î¡ÖÊ¿À®¡×¤«¤é¡ÖÎáÏÂ¡×¤Î3²ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
²þ¸µ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÊ¿À®¡×¤«¤é¡ÖÎáÏÂ¡×¤Î²þ¸µ¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ÎÊø¸æ¤Ë¤è¤ëÂåÂØ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«½Í¥à¡¼¥É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2019Ç¯5·î¤Ï·Êµ¤¸åÂà¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¾åÅ·¹ÄÊÅ²¼Â¨°Ì¤È²þ¸µ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ç¿Í¡¹¤Îµ¤Ê¬¤ò°ì¿·¤·¡¢·Êµ¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£2019Ç¯¤Î¼Â¼ÁGDP¤Ï1¡Á3·î´ü¤«¤é7¡Á9·î´ü¤Þ¤Ç3»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤·¤ÆÁ°´üÈæ¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤ÎGDPÅý·×¤Ï1980Ç¯¤Þ¤ÇÁÌ¤ì¤ë¡£1981Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç45Ç¯Ê¬¡¢1¡Á3·î´ü¤Î¼Â¼ÁGDPÁ°´üÈæÇ¯Î¨¤ò¹â¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢Âè1°Ì¤ÏÊ¿À®¤Ë²þ¸µ¤µ¤ì¤¿1989Ç¯¤Î¡Ü9.8¡ó¡¢Âè2°Ì¤Ï¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à2000Ç¯¤Î¡Ü7.1¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£
1989Ç¯¤Î¼Â¼Á¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨¡Ü11.9¡ó¡¢¼Â¼ÁÀßÈ÷Åê»ñ¡¦Æ±¡Ü18.5¡ó¡¢2000Ç¯¤Î¼Â¼Á¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¦Æ±¡Ü2.4¡ó¡¢¼Â¼ÁÀßÈ÷Åê»ñ¡¦Æ±¡Ü15.9¡ó¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿¤ÓÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Î¡ÖµÇ°¾ÃÈñ¡×¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¡¢2000Ç¯ÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
2019Ç¯¤Î²þ¸µÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¿À®ºÇ¸å¤Î°ËÀª¿ÀµÜ»²ÇÒ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÊ¿À®ºÇ¸å¤Î¡Ä¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£4·î1Æü¤Î¿·¸µ¹æÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¡ÖÎáÏÂ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿°»¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤âÂ¨ÆüÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¤Î²þ¸µ¤Ï»öÁ°¤Ë»þ´ü¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë4·î1ÆüÈ¯É½¤Î¿·¸µ¹æ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¿·¸µ¹æ¥½¥ó¥°¡×¤ò¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯À©ºî¡¦È¯É½¡¦È¯Çä¤¹¤Ù¤¯À©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
ÎáÏÂ¤Î²þ¸µ¤Ï2019Ç¯5·î¤Ç»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2019Ç¯4¡Á6·î´ü¤Î¼Â¼ÁGDP¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨¡Ü1.8¡ó¤È¥×¥é¥¹À®Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£
·Êµ¤¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡Ö2000Ç¯¡×¤Î¥ß¥ì¥Ë¥¢¥àº§¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥Ù¥Ó¡¼
2000Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥àº§¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥Ù¥Ó¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º§°ù·ï¿ô¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢99Ç¯¢¥2.9¡ó¡¢2000Ç¯¡Ü4.7¡ó¡¢01Ç¯¡Ü0.2¡ó¡¢02Ç¯¢¥5.3¡ó¡¢03Ç¯¢¥2.3¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ü4.7¡ó¤Ï1961Ç¯°Ê¹ß2024Ç¯¤Î64Ç¯´Ö¤Ç¡¢1971Ç¯¡Ü6.0¡ó¡¢Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¸æÀ®º§¤Î1993Ç¯¡Ü5.1¡ó¤Ë¼¡¤°3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤Á°Ç¯Èæ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Îº§°ù·ï¿ô¤Ï¡Ü2.1¡ó¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯ÈæÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£2019Ç¯5·î¤Îº§°ù·ï¿ô¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï¡Ü96.3¡ó¤È¡¢¤Û¤ÜÇÜÁý¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÎáÏÂº§¤òµó¤²¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2019Ç¯1¡Á4·î¤Î¼Â¿ô¤ÎÎß·×¤ÎÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ï¢¥14.4¡ó¤È2¥±¥¿¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Çº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ò¹µ¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5·îÊ¬¤ÎÂçÉýÁý²Ã¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢2019Ç¯1¡Á5·îÎß·×¤ÎÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ï¡Ü6.1¡ó¤ÈÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
½ÐÀ¸¿ô¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¸æÀ®º§¤ÎÍâÇ¯1994Ç¯¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Ï¡Ü4.2¡ó¤È¹â¤¤¿¤ÓÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2000Ç¯Á°¸å¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢1999Ç¯¢¥2.1¡ó¡¢2000Ç¯¡Ü1.1¡ó¡¢2001Ç¯¢¥1.7¡ó¡¢2002Ç¯¢¥1.4¡ó¡¢2003Ç¯¢¥2.6¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£
1999Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î26Ç¯´Ö¤Ç¥×¥é¥¹¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï5Ê¬¤Î1¤Î5²ó¤À¤±¤À¡£2000Ç¯¤ÎÂ¾¤Ï2006Ç¯¡Ü2.8¡ó¡¢2008Ç¯¡Ü0.1¡ó¡¢2010Ç¯¡Ü0.1¡ó¡¢2015Ç¯¡Ü0.2¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥ß¥ì¥Ë¥¢¥àº§¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥Ù¥Ó¡¼¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ø¤ÎÂåÂØ¤ï¤ê¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¤Î²þ¸µ¤Ï»öÁ°¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢2000Ç¯Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢²þ¸µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎáÏÂ¥Ù¥Ó¡¼ÃÂÀ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÆüËÜ¿Í¤Îº§°ù·ï¿ô¡¢½ÐÀ¸¿ô¤ÎÁ°Ç¯Èæ¿ä°Ü ¢¨2024Ç¯¤Ï³µ¿ô(½Ð½ê¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¤Ç¤â¡Ö²þ¸µ¡×¤Î·Ê¶·¤Ø¤Î¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼
2018Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Î¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢Àè¹Ô¤È½ÃÇ¤Ç¡Ö²þ¸µ¡×¤Ë¤Õ¤ì¤¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬2018Ç¯10·î¤Î2Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢11·î6Ì¾¡¢12·î17Ì¾¡¢2019Ç¯1·î30Ì¾¡¢2·î60Ì¾¡¢3·î97Ì¾¡¢²þ¸µÄ¾Á°¤Î4·î111Ì¾¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²þ¸µ¡×´ØÏ¢Àè¹Ô¤È½ÃÇDI¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È2018Ç¯10·î¤Ï·Ê¶·È½ÃÇ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ÈÆ±¤¸50.0¤ÈÃæÎ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢11·î70.8¡¢12·î55.9¡¢2019Ç¯1·î¤Ï63.3¡¢2·î63.8¡¢3·î59.3¡¢4·î59.0¤È50.0¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2019Ç¯£±·î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²þ¸µÁ°¸å¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Ê¿À®ºÇ¸å¡¢¿·¸µ¹æºÇ½é¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥Î¥³¥È¾ÃÈñ¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅìµþÅÔ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦ÈÎÇäÂ¥¿ÊÃ´Åö¤Î¡¢¡Ö²þ¸µ¡×¤Î·Ê¶·¤ËÍ¿¤¨¤ë¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¤Î²þ¸µÁ°¸å¤Î2019Ç¯4·î¤È5·î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì55Ì¾¡¢43Ì¾¤¬²þ¸µ¤Ë¤Õ¤ì¡¢¡Ö²þ¸µ¡×´ØÏ¢¸½¾õÈ½ÃÇDI¤Ï58.2¡¢55.2¤È¤É¤Á¤é¤â·Êµ¤È½ÃÇ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Î50¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï2018Ç¯10·î¡Á2019Ç¯5·îÄ´ºº¡§¡Ö²þ¸µ¡×´ØÏ¢¥³¥á¥ó¥È½¸·×É½ ¡ÊÃí¡Ë¡ý¡ÖÎÉ¡×¡¢¡û¡Ö¤ä¤äÎÉ¡×¢¢¡ÖÉÔÊÑ¡×¡¢¢¥¡Ö¤ä¤ä°¡×¡¢¡ß¡Ö°¡×¡Ê½Ð½ê¡ËÆâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®¡£
¤Ê¤ª¡¢2019Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ï¡ÖÎá¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¿·¸µ¹æ¤¬¡ÖÎáÏÂ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤ÎÊ¸»ú¤òÁÇÄ¾¤ËÁª¤ó¤À¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
Âè2°Ì¤Ï¡Ö¿·¡×¡£¿·Å·¹ÄÂ¨°Ì¤Ë¤è¤ë¿·¸µ¹æ·èÄê¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤¿Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡û¡û¥Ú¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤»ÙÊ§ÊýË¡¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Âè3°Ì¤Ï¡ÖÏÂ¡×¡£¤³¤ì¤â¿·¸µ¹æ¡ÖÎáÏÂ¡×¤«¤é¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡ÖONE TEAM¡×¤Ê¤É¤ÈÍí¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤«¤é¤â²þ¸µ¤Î¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤¬´¶¤¸¤È¤ì¤¿¡£
Âð¿¹ ¾¼µÈ
·Êµ¤Ãµ¸¡²È¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
·Êµ¤½Û´Ä³Ø²ñ Éû²ñÄ¹¡¡¤Û¤«