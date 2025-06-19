¤Õ¤ë¤¤¤Á¤ä¤¹¤·ºÇ¿·ºîÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø±«¤Î´ï¡Ù¥¥ã¥¹¥È·èÄê¡¡°ËÀª»ÖËà¥ª¡¼¥ë¥í¥±¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡¡¤Õ¤ë¤¤¤Á¤ä¤¹¤·´ÆÆÄ¤ÈYUUKI JAPAN¤ÏÀ¤³¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë±Ç²è¤òÁÏ¤í¤¦¤È¡Ø±«¤Î´ï¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¬18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é·Ð¸³¡ª¡Ø±«¤Î´ï¡Ù¼ç±é¤ÎÃæÀ¾Íªåº
¡¡ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢»°½Å¸©¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é°ËÀª»ÖËà¤ò¥í¥±ÃÏ¤ËÁª¤Óº£Ç¯7·î3Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£À¤³¦¤ÇÍ¿ô¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤·¼ø¾Þ¤òÁÀ¤¦¡£
¢£¡Ø±«¤Î´ï¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¿Í°ìÇÜÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤½÷À½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¡¢²ÖÑÛÆá¡Ê¤«¤ê¤Ê¡¿ÃæÀ¾Íªåº¡Ë¤Ï¡¢DV¤Ë¤è¤êÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¦ÅÍ¤òÄÉ¤¤¡¢¿À¤Î¹ñ¡¦°ËÀª¤Ø¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¿¼¤¤Øò²ù¤ÎÎ¹¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¼¡Âè¤ËÎ¦ÅÍ¡Ê¤ê¤¯¤È¡¿ÅÏÉô½ãÊ¿¡Ë¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÓÃæ¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¹ðÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤¬¡¢Î¦ÅÍ¤Ï¤Ê¤ª¤â¡ÖÈ³¤Î¤Ê¤¤ºá¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢ÀäË¾¤¹¤ë¡£
¶ì¤·¤àÎ¦ÅÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÖÑÛÆá¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ°¦¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡Ú´ÆÆÄ¡§¤Õ¤ë¤¤¤Á¤ä¤¹¤·¡Û
ÆüËÜ±Ç²è´ÆÆÄ¶¨²ñ¹ñºÝ°Ñ°÷¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥¹¥¯ÂåÉ½Íý»ö
1959Ç¯µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¡¢»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¢²»³Ú¤Þ¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£
2017Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡ÊÄ¹ÊÔ³°¹ñ¸ì±Ç²èÉôÌç¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±ºîÉÊ¡ØÀéÇ¯¤Î»åÉ±¡Ù¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦SHAMI MEDIA GROUP¤ÈÇÛµë·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´À¤³¦¤ØÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë±Ç²è¤ò»£¤ë¡Ù¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¼ç±é¡§ÃæÀ¾Íªåº¡Û´Ø¸ý²ÖÑÛÆá¡Ê¤»¤¤°¤Á¤«¤ê¤Ê¡ËÌò
Ãæ¹ñ±Ç²è¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ëÎ¹¹Ô¼Ò¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§¿À´ñÎ¹¹Ô¼Ò¡Ë¤ÇÆüËÜ¿Í½÷Í¥¤È¤·¤Æ½é¤Î¼çÌò¤ËÈ´¤Æ¤¡£
¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤Î¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡×¡Ö¤Ä¤°¤Ê¤¤¡×¸ø¼°¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¡ÖÎä¤¿¤¤±«¡×¸ø¼°Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£
±Ç²è¡ØTSUSHIMA¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇÉ¸¯»¨Ì³¤Ï¼ÒÄ¹ÍÍ?!¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥ìºÊ¤¬»°¿Í¤Îº§Ìó¼Ô¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¹â¶¶°¦Î¨¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦GOKI-GENs¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Ãæ²Ú·÷SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï100Ëü¿Í¡£
¡Ú´Ø¤á¤°¤ß¡Û»³ÉôÁá¹¾¡Ê¤ä¤Þ¤Ù¤µ¤¨¡ËÌò
2004Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡¢¡ØÎø¤Ï¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¡ª¡Ù¡Ø8·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ÇÂè60²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤È¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ò¥ë¤È³û¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¡Ù¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¡¢CX¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£2019Ç¯¤è¤ê¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÉñÂæ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÅÏÉô½ãÊ¿¡Û»³ÉôÎ¦ÅÍ¡Ê¤ä¤Þ¤Ù¤ê¤¯¤È¡ËÌò
¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃæ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¹á¹Á¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¡¦³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¿ô¡¹¤ÎTVCM¡¦¹¹ð¡¦±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤ÎÅÁÀâ¤ÎÄë²¦¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Úº»±û¤¯¤é¤Þ¡ÛÊÔ½¸Ä¹Ìò
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀì²Ê¤ÎÃËÌò¥¹¥¿¡¼¡£
Â´¶È¸å¤ÏÉñÂæ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÅù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£
±Ç²è¤Ï¡Ø¼¯¾Â¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§¿ùËÜÃ£¡Ë¡¢¡ØDINER¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§éðÀî¼Â²Ö¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â¿ºÍÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¡ÚÃæÈøÊ¸»Ò¡Û½ÉË·¤Î½÷¾Ìò
NHKÂç²Ï¡ØÆÆÉ±¡Ù
NHKÂç²Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ï¤ì¤Î¤Ò¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù
¡Ú¿¹ËÜÀÄ°É¡Û±«¤ÎÀºÌò
³ØÀ¸¥é¥ó¥¦¥§¥¤2024AW ¹â³ØÇ¯ÉôÌç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê
´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025SS½Ð±é
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é·Ð¸³¡ª¡Ø±«¤Î´ï¡Ù¼ç±é¤ÎÃæÀ¾Íªåº
¡¡ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢»°½Å¸©¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é°ËÀª»ÖËà¤ò¥í¥±ÃÏ¤ËÁª¤Óº£Ç¯7·î3Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£À¤³¦¤ÇÍ¿ô¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤·¼ø¾Þ¤òÁÀ¤¦¡£
¢£¡Ø±«¤Î´ï¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¿Í°ìÇÜÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤½÷À½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¡¢²ÖÑÛÆá¡Ê¤«¤ê¤Ê¡¿ÃæÀ¾Íªåº¡Ë¤Ï¡¢DV¤Ë¤è¤êÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¦ÅÍ¤òÄÉ¤¤¡¢¿À¤Î¹ñ¡¦°ËÀª¤Ø¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¿¼¤¤Øò²ù¤ÎÎ¹¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¼¡Âè¤ËÎ¦ÅÍ¡Ê¤ê¤¯¤È¡¿ÅÏÉô½ãÊ¿¡Ë¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÓÃæ¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¹ðÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤¬¡¢Î¦ÅÍ¤Ï¤Ê¤ª¤â¡ÖÈ³¤Î¤Ê¤¤ºá¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢ÀäË¾¤¹¤ë¡£
¶ì¤·¤àÎ¦ÅÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÖÑÛÆá¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ°¦¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
¡Ú´ÆÆÄ¡§¤Õ¤ë¤¤¤Á¤ä¤¹¤·¡Û
ÆüËÜ±Ç²è´ÆÆÄ¶¨²ñ¹ñºÝ°Ñ°÷¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥¹¥¯ÂåÉ½Íý»ö
1959Ç¯µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¡¢»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¢²»³Ú¤Þ¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£
2017Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡ÊÄ¹ÊÔ³°¹ñ¸ì±Ç²èÉôÌç¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±ºîÉÊ¡ØÀéÇ¯¤Î»åÉ±¡Ù¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦SHAMI MEDIA GROUP¤ÈÇÛµë·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´À¤³¦¤ØÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë±Ç²è¤ò»£¤ë¡Ù¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¼ç±é¡§ÃæÀ¾Íªåº¡Û´Ø¸ý²ÖÑÛÆá¡Ê¤»¤¤°¤Á¤«¤ê¤Ê¡ËÌò
Ãæ¹ñ±Ç²è¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ëÎ¹¹Ô¼Ò¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§¿À´ñÎ¹¹Ô¼Ò¡Ë¤ÇÆüËÜ¿Í½÷Í¥¤È¤·¤Æ½é¤Î¼çÌò¤ËÈ´¤Æ¤¡£
¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤Î¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡×¡Ö¤Ä¤°¤Ê¤¤¡×¸ø¼°¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¡ÖÎä¤¿¤¤±«¡×¸ø¼°Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£
±Ç²è¡ØTSUSHIMA¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇÉ¸¯»¨Ì³¤Ï¼ÒÄ¹ÍÍ?!¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥ìºÊ¤¬»°¿Í¤Îº§Ìó¼Ô¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¹â¶¶°¦Î¨¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦GOKI-GENs¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Ãæ²Ú·÷SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï100Ëü¿Í¡£
¡Ú´Ø¤á¤°¤ß¡Û»³ÉôÁá¹¾¡Ê¤ä¤Þ¤Ù¤µ¤¨¡ËÌò
2004Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡¢¡ØÎø¤Ï¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¡ª¡Ù¡Ø8·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ÇÂè60²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤È¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ò¥ë¤È³û¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¡Ù¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¡¢CX¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£2019Ç¯¤è¤ê¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÉñÂæ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÅÏÉô½ãÊ¿¡Û»³ÉôÎ¦ÅÍ¡Ê¤ä¤Þ¤Ù¤ê¤¯¤È¡ËÌò
¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃæ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¹á¹Á¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¡¦³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¿ô¡¹¤ÎTVCM¡¦¹¹ð¡¦±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤ÎÅÁÀâ¤ÎÄë²¦¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Úº»±û¤¯¤é¤Þ¡ÛÊÔ½¸Ä¹Ìò
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀì²Ê¤ÎÃËÌò¥¹¥¿¡¼¡£
Â´¶È¸å¤ÏÉñÂæ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÅù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£
±Ç²è¤Ï¡Ø¼¯¾Â¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§¿ùËÜÃ£¡Ë¡¢¡ØDINER¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§éðÀî¼Â²Ö¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â¿ºÍÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¡ÚÃæÈøÊ¸»Ò¡Û½ÉË·¤Î½÷¾Ìò
NHKÂç²Ï¡ØÆÆÉ±¡Ù
NHKÂç²Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ï¤ì¤Î¤Ò¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù
¡Ú¿¹ËÜÀÄ°É¡Û±«¤ÎÀºÌò
³ØÀ¸¥é¥ó¥¦¥§¥¤2024AW ¹â³ØÇ¯ÉôÌç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê
´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025SS½Ð±é