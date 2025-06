VRリズムゲーム「Beat Saber」のPlayStation 4(PS4)およびPlayStation 5(PS5)でのサポートが終了しました。これについてゲームメディアのEurogamer.netは、「ソニーのVRへの取り組みがいかにサポートされていないかを浮き彫りにしている」と指摘しています。Support for Beat Saber on PS4 and PS5 ends, shining a light on PSVR2's lack of success | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/support-for-beat-saber-on-ps4-and-ps4-ends-shining-a-light-on-psvr2s-lack-of-successBeat Saberは2018年に発表されたVR対応のリズムゲームです。音楽に合わせて流れてくるブロックを両手で持った光る剣で切り裂くようにプレイするゲームで、実際にプレイしている様子を見ればどんなプレイ感のリズムゲームかが一発でわかります。Oculus Questで流れるブロックをライトセーバーで切り落とすリズムゲーム「Beat Saber」をプレイしてみた - YouTubeそんなBeat SaberはPS4およびPlayStation VR(PSVR)、PS5およびPlayStation VR(PSVR2)でプレイ可能となっているのですが、2025年6月以降は新曲やミュージックパックを含むアップデートが配信されなくなることが明らかになりました。これに加えて、2026年1月21日以降はPS4およびPS5の両方でマルチプレイが利用不可能となります。ただし、ゲーム自体は引き続きダウンロードしてプレイ可能で、6月18日以前にリリースされた追加コンテンツも引き続き購入およびプレイ可能です。Beat SaberはPlayStation以外にSteamやMeta Quest向けにもリリースされていますが、これらのプラットフォームでは引き続きアップデートが行われる予定となっています。なお、Beat Saberは2024年11月にMeta Quest 1のサポートを終了していますが、これはMeta Quest 1のシステムソフトウェアのサポートが2024年で終了したことも関係していると思われます。初代Oculus Questのサポート終了をMetaが発表、ソフトウェアアップデートとセキュリティパッチは2024年まで配信予定 - GIGAZINEなお、Beat Saberの公式FAQではPS4およびPS5のサポート終了について、「Beat Saberの未来を見据え、次の大きな飛躍を計画する中で、2025年6月以降はPS4およびPS5向けのアップデート配信を終了することを決定しました。VRへの情熱は揺るぎません。この先にある可能性、そして過去7年間我々と共に歩んできたBeat Saberファンの皆様に、我々が何を提供できるか、今からワクワクしています」と説明しています。さらに、PS4およびPS5のサポート終了について以下のように説明しました。・このアップデートによりBeat Saberのプレイが継続できることには影響はなく、PlayStationプラットフォームで以前購入したコンテンツには引き続きアクセスできます。・Beat Saberは引き続きPS4およびPS5デバイスで購入可能であり、2025年6月18日より前にリリースされた曲や音楽パックを引き続き再生または購入することができます。ただし、その日以降、これらのプラットフォームで新しいコンテンツはリリースされません。・さらに、2026年1月21日以降、PS4およびPS5のBeat Saberではマルチプレイヤーが利用できなくなります。・ただし、PS4とPS5の基本ゲーム間のクロスバイは引き続き有効となります。PlayStation版Beat Saberに追加される最後の曲はレディー・ガガの「Abracadabra」となるそうです。Lady Gaga - Abracadabra (Official Music Video) - YouTubeEurogamer.netは「アストロボットですらPSVR2に対応していないのなら、PSVR2への期待感を維持するのは難しいです」と指摘。PSVR2の最後のタイトルは「Synapse」になる可能性があると示唆しました。