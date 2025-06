グルミットたちがぬいぐるみに！エスケイジャパン「ウォレスとグルミット」アミューズメント専用景品

エスケイジャパンは、イギリスのアードマン・アニメーションズ(※1)制作によるストップモーション・アニメーション作品「ウォレスとグルミット」(※2)をアミューズメント専用景品として発売します。

エスケイジャパンは、イギリスのアードマン・アニメーションズ(※1)制作によるストップモーション・アニメーション作品「ウォレスとグルミット」(※2)をアミューズメント専用景品として発売。

この商品は2025年6月下旬より全国のアミューズメント施設で展開します。

<作中で大活躍のグルミットたちがぬいぐるみに!>

“ウォレス”を助ける頼れるパートナー、賢くて忠実な“グルミット”がBIGぬいぐるみになって登場です!

また映画『ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ!』(1993)に登場するペンギンの“フェザー・マッグロウ”もぬいぐるみになります。

ぬいぐるみはお部屋などに飾って、マスコットは一緒におでかけできます。

※アミューズメント専用景品のため、非売品となります。

※店舗には2025年6月下旬から順次導入となります。

導入時期は店舗によって異なります。

○ウォレスとグルミット BIGぬいぐるみ (全1種)

サイズ:H約55cm

BIGぬいぐるみ (全1種)

○ウォレスとグルミット ぬいぐるみ (全2種)

サイズ:H約23cm

ぬいぐるみ (全2種)

○ウォレスとグルミット マスコット (全3種)

サイズ:H約15cm

マスコット (全3種)

(C)Wallace & Gromit Limited 2025

