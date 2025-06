刺繍をあしらった限定ノブミトンプレゼント！ストウブ「ストウブ ココット」

ストウブは、2025年6月19日(木)より、直営店舗・公式オンラインショップでストウブ ココットを購入した方に、オリジナル「ノブミトン ソルベローズ(非売品)」をプレゼントするキャンペーンを実施します。

ストウブ「ストウブ ココット」プレゼントキャンペーン

ストウブの鍋は、毎日の食卓を豊かに彩る“一生モノ”の道具。

信頼のルートからの国内正規品なら、日本独自の品質基準による検品、生涯保証、日本語対応のアフターサポートの対象となります。

毎日の食卓で使うものだから、安心して使えるものを。

ストウブが生み出すおいしさを、末永く楽しめます。

■「ノブミトン」をプレゼント!

調理中に鍋のノブ部分をつかむ際に活躍する、コンパクトで実用的な「ノブミトン」は、これまで多くのストウブファンから商品化の要望をいただいていた、待望のオリジナルアクセサリーです。

今回、ストウブの最新カラー「ソルベローズ」のココットをモチーフにした刺繍をあしらった限定ノブミトンを、ピコ・ココット正規品購入者様限定でプレゼント*。

ストウブの販売スタッフが対応する確かなルートで届く安心の証として、毎日のキッチンに彩りと機能性を添えるアイテムです。

*非売品につき、数量限定・なくなり次第終了となります。

また、全てのストウブ製品が対象ではございません。

ノブミトン ソルベローズ(非売品)

ノブミトン使用イメージ1

ノブミトン使用イメージ2

【プレゼント内容詳細】

プレゼント内容:

・オリジナル「ノブミトン ソルベローズ 1個」を、対象商品1点購入に

つき1つプレゼント

対象商品:

・ピコ・ココット ラウンド(18cm以上)

・ピコ・ココット オーバル(23cm以上)

対象店舗:

・ツヴィリング直営店**

・公式オンラインショップ

**アウトレットストアは対象外です。

■国内正規品を選ぶ、3つの安心

1. 日本基準による徹底した品質管理

ストウブ鋳物ほうろうクックウェアの国内正規品は全て、日本独自の厳しい基準で検品を実施済み。

ひとつひとつの製品が、熟練の検査員による細部まで目の行き届いた品質管理を経てから送り出されます。

2. ずっと先まで安心の「シリアルナンバー付き生涯保証書(日本語版)」

検品後、国内正規流通品であることを証明する日本語版の保証書を同封。

日本国内の保証を受ける場合、この日本語保証書がついた正規品のみが対象となります。

3. 日本国内の万全なサポート体制

購入後の疑問やメンテナンスのご相談には、ストウブの知識豊富なスタッフが対応。

お客様相談室や直営店舗、有名百貨店のストウブコーナーにてご相談いただけるので、初めての鋳物ほうろう鍋でも安心です。

■ライフステージが変わっても、ずっと寄り添うストウブ。

「STAUB 2nd Life」で、次の一台へ

「STAUB 2nd Life」メインイメージ

安心の生涯保証がついていても、ライフステージの変化により必要なサイズが変わることも。

そんな役目を終えたストウブ製品を、次のオーナーへとつなぐサステナビリティプロジェクト「STAUB 2nd Life」を実施中です。

対象商品をお送りいただいた方には、ツヴィリング公式オンラインショップで利用いただける「8,000円分のクーポン」をプレゼント。

おいしさを生み出すココットを必要とする人に受け渡しながら、今自分が必要とする次の一台を見つけていく-「STAUB 2nd Life」はそんなサイクルを実現し、生涯に渡ってオーナーの皆さまに寄り添う仕組みです。

お申し込み手順イメージ

利用手順:

1. 専用フォームで申し込み

2. 無料回収キットを使用して発送

3. 約2週間後、査定完了と同時にクーポンコードをメールで送付

クーポンについて:

査定通過後、8,000円(税込)分の割引クーポンコードをメールにて発行

クーポンは、ツヴィリング公式オンラインショップ内での購入時に使用可能

(※一部対象外商品あり)

引き取り対象商品:

・ピコ・ココット ラウンド(18cm〜24cm)

・ピコ・ココット オーバル(23cm〜27cm)

・グランドココット(20cm〜24cm)

・ブレイザー・ソテーパン(24cm〜28cm)

・Wa-NABE(18cm・20cm)

・ラ・ココット de GOHAN(16cm・20cm)

焦げや汚れが残っていても大丈夫。

STAUB製品の持つ耐久性と美しさを引き出し、新たな食卓へと橋渡しします。

【「マット・エマイユ」-違いを生むほうろう加工-】

鍋の中面はザラっとした黒マット・エマイユ(ほうろう)加工。

細かな凹凸のある表面で、食材の旨味を凝縮し、極上の香ばしさと豊かな風味を生み出します。

焼いてから煮るという調理が鍋1つでできるうえ、焦げ付きを抑えるから、調理後のお手入れも簡単です。

黒マット・エマイユ加工

黒マット・エマイユによる極上の香ばしさと豊かな風味

