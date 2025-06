藤井 風が9月5日に新アルバム『Prema』をリリースすることを発表し、同作収録の新曲「Hachikō」を先行公開した。

(関連:【動画あり】藤井 風が軽快に踊る「Hachikō」MV)

昨年10月に放送された特集番組『藤井 風 ~登れ、世界へ~』(NHK総合)にて、自身初の試みとなる全曲英語詞のオリジナルアルバムを制作中だということが明かされたが、制作は難航し、行き詰まってる様子がカメラに捉えられていた。それゆえに、今こうして軽快なビートに乗せていきいきと歌っている彼の姿に、多くのファンが歓喜したはずだ。なにより、この曲から聴こえてくる心が弾むようなサウンドと、リリックにある〈Take you anywhere I’m ready(どこへでも連れて行くよ、準備はできてる)〉、〈This time I’ll never let you go(今度は絶対に君を離さないよ)〉といった自信に満ちた言葉の数々に、何か吹っ切れたような心地よさを感じる。やはり彼は前に進むことを選んだようだ。

歌詞はすべて英語で、忠誠心に対するリスペクトと愛が歌われている。そんな中、ひときわ耳に残るのが、冒頭から何度も繰り返される〈Doko ni ikō Hachikō(どこに行こう ハチ公)〉というフレーズである。英語とも日本語とも言いきれない独特のイントネーションで歌うこの一節を、あえてフックに持ってくるあたりに、彼のマルチカルチュラルな感性が見て取れる。音楽シーン的な視点で見れば、近年急増している日本語を使った洋楽ポップスのトレンドに沿った作りとも言えるわけで、海外のリスナーも十分に楽しめるグローバルな仕上がりとなっていると言えるだろう。しかも、イントロのカウントが「ワン・ニー・サン・ゴー」という英語と日本語(と犬語?)が混在した風変わりな言い回し。これにはさすがにズッコケそうになったが、こうした遊び心こそ藤井 風であり、誰にも真似できないセンスだ。

欧米~日韓の精鋭が名を連ねる制作陣も見逃せない。シーアやアデル、デュア・リパといった名だたるポップスターたちの作品に参加してきたカナダ出身のトバイアス・ジェッソ・Jrが共作曲で参加し、過去にジャスティン・ビーバーやセレーナ・ゴメス、最近ではタイラなどの作品に関わってきた米国のノーラン・ランブローザもプロデュースにクレジットされている。なかでも注目なのは、NewJeansのサウンド面を担う韓国のプロデューサー、250の起用だ。ここ数年のK-POPの躍進をサウンド面で支えていると言っても過言ではない250とのタッグは、世界を視野に入れる藤井 風チームの強い意識の表れと言えるだろう。

こうしたグローバルなミュージシャン/クリエイターたちとともに作り上げられた本作は、元をたどると2022年4月に行ったロサンゼルスでのコライトセッションまで遡るという。その際にトバイアスから「日本語の入った曲をやってみないか」との提案があり、そこで作ったトラックが本曲の原型になっているという(※1)。「忠犬ハチ公」がテーマに選ばれているのはこうした経緯によるもので、おそらく藤井ひとりで作曲していたら思いつかなかったアイデアだと思う。まさにコライトセッションだからこそ生み出せた楽曲だ。

また、本曲はビート先行で制作されたという。BPM110ほどで進むディスコ~ハウス然としたこのダンスビートはプロデューサーのノーランによるもので、藤井曰く「ビートから曲を作ったことはなかったので、まったく新しい経験だった」とのこと(※2)。ビート先行での曲作りはトラックメイカーやDJなどに多く、それ自体はさほど珍しいことではない。とはいえ、自身にとって初の作曲プロセスを踏んだことは大きなポイントだ。こうしたシンセ主体の楽曲は、藤井の過去作では「キリがないから」や「きらり」が挙げられる。サウンド面だけ切り取ればそれらの楽曲と近い位置にあるが、「Hachikō」は比較的ループが多く、音を積み重ねていく展開など、藤井にとって新機軸と言えるビート先行ならではの構造を持っている。特に序盤は、ボーカルだけの世界にシンセが出現し、そこにリズムが生まれ、ブレイクを経てビートが加わり、ベースが合流……といったように、まるで藤井の元に仲間たちが集まってくるような流れを見せていく。

デビュー期より藤井の作品に携わってきたKOBY SHYこと小林修己のベースは本作に強力な躍動感を与えているし、カナダ出身のアレクサンダー・ソウィンスキーによるドラミングはタイトかつパワフル。さらにシンセリフも印象深い。下降していくにつれて徐々に複雑味を増していくこのシンセからは、どことなく大きなものに立ち向かっていくような、ただならぬ緊張感や気迫を感じる。この特徴的なシンセリフがあることで、この曲は単なるノリのいいダンスチューンの枠を越えた、特別な背景を持った楽曲に昇華されているように感じる。つまり、海外活動を本格化させようとしている今現在の藤井のある種の覚悟が、このシンセ、ひいてはこの楽曲の全体に宿っているように思うのだ。

MVは渋谷のスクランブル交差点の映像からはじまる。最近はもはや日本人より外国人のほうが多いとさえ感じる渋谷の街。その渋谷のシンボルとして多くの人々から愛されている「ハチ公」は、いまや日本のみならず世界中から愛されている藤井の姿とも重なる。藤井自身は「僕の3rdアルバムを辛抱強く待ってくれているファンのことのよう」(※3)だと表現しているが、我々からすると藤井の存在感こそ日本の音楽シーンにとっての「ハチ公」のようになりつつあるのではないか。

※1、2、3:https://realsound.jp/2025/06/post-2054579.html

(文=荻原梓)