6月19日公開

マンガ「機動戦士ガンダム サンダーボルト」を手掛ける太田垣康男氏は、自身のXにて本作に関連する過去イラストを公開する「プレイバック」企画を開始している。

6月19日には、ギレン総帥から勲章を受け取るダリルの写真が掲載された報道機関のウェブページが公開された。「サンダーボルト」へはファーストガンダムの登場人物は出さない約束になっていたそうで、ギレンも後ろ姿で描かれている。

