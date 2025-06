ソニー・クリエイティブプロダクツは、「ピングー」と、サンリオ人気キャラクター「タキシードサム」のコラボレーション第二弾を実施!

ソニー・クリエイティブプロダクツ「ピングー/キシードサム」 コラボレーション第二弾

ソニー・クリエイティブプロダクツは、「ピングー」と、サンリオ人気キャラクター「タキシードサム」のコラボレーション第二弾を実施します。

周年お祝い企画

ピングーは南極に住む小さなペンギンの男のコ。

タキシードサムは、南極のタキシードアイランドからやってきた、おしゃれなペンギンの男のコ。

2025年誕生45周年のピングーと、2024年デビュー45周年のタキシードサム。

第一弾は共通点が多い2人の出会いと誕生をお祝いするイラストを展開。

第二弾は2人が出会い一緒に旅に出るというテーマでイラストが展開されます。

コラボレーショングッズ

開催場所:ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE

開催期間:2025年6月26日(木)〜2025年7月9日(水)

2025年6月26日(木)からラフォーレ原宿で開催のPOP UP STORE「ピングー×タキシードサム なかよしマーケット」にて第二弾コラボレーショングッズが初登場!

第一弾のコラボレーショングッズやピングー単独の新商品などもお取り扱いがあります。

税込2,000円以上購入でポストカード1枚をプレゼントします。

ラフォーレ原宿コラボレーション企画

開催場所:ラフォーレ原宿 2F(MILK MILK MILK!)/4F・4.5F・5F

開催期間:2025年6月26日(木)〜2025年7月9日(水)

※MILK MILK MILK!は終了日が2025年7月10日(木)となります。

5F MAKE THE STAGEでの「ピングー×タキシードサム なかよしマーケット」開催に合わせて、館内対象店舗でコラボレーション企画を展開します。

期間中、4F〜5Fの店舗(MAKE THE STAGE除く)で商品を購入のお客様に、先着で、ピングーフェイスステッカーをプレゼント。

ステッカーは、ピングーの豊かな表情を描いた5種。

ランダムで1点のお渡しとなります。

また、2F MILK MILK MILK!では「ピングーフェイスドリンク」「ピングーハッピーサンデー」を限定販売します。

該当商品を購入のお客様にはコースター5種をランダムで1点プレゼントされます。

MILK MILK MILK!限定グッズも発売します。

(C)2025 JOKER.

(C)2025 SANRIO CO., LTD. (L)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2人の出会いと誕生をお祝いするかわいいイラスト!ソニー・クリエイティブプロダクツ「ピングー/キシードサム」 コラボレーション第二弾 appeared first on Dtimes.