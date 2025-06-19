¤Ê¤¼ÀïÁè¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¡ÃíÌÜ½ñÀÒ¡Ø¤³¤È゙¤âÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡Ù¤«¤é¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤Çº£¡¢ÀïÁè¡¦Ê¶Áè¤¬Áê¼¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Æ゙µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤µ゙¤Þ¤ÊÊ¶Áè¤«゙¤Ê¤»゙µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²áµî¤ÎÆüËÜ¤«゙´Ø·¸¤·¤¿ÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Ê¤»゙ÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡¢¡Ö¤È゙¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î½ñÀÒ¤¬¡Ø¤³¤È゙¤âÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡Ù¡Ê¥«¥ó¥¼¥ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤»゙¿Í´Ö¤ÏÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¡¢¡Ö¤È゙¤¦¤¹¤ì¤Ï゙Ê¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¤Æ゙¤¤ë¤Î¤«¡×¡£Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£ÆÉ¤à¤Ø゙¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤«゙ÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë°ìºý¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¼þÊÕ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤â¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤«゙Èò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÀïÁè¤Î¥ê¥¹¥¯¤«゙¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«゙ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´íµ¡°Õ¼±¤«゙¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸ýÀè¤¿゙¤±¤Æ゙¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÀÑ¶ËÅªÊ¿ÏÂ¼çµÁ¡×¤Î³°¸ò¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ø゙¤¤Æ゙¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¿¤«゙¤Æ゙¤¤ë¤Æ゙¤·¤ç¤¦¤«¡£À¯¼£²ÈÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Æ゙¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤«゙º£¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤Æ゙¤¹¡£¡Ê¡Ø¤³¤È゙¤âÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡Ù´Æ½¤¼Ô·óÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®¸¶²íÇî¡Ö¤Ï¤·゙¤á¤Ë¡×¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
´Æ½¤¡¦Ãø ¾®¸¶²íÇî(ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ¹ñºÝ´Ø·¸³ØÇî»Î)ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡¢UC ¥Ðー¥¯¥ìー¤Ë¤Æ½¤»Î¹æ¼èÆÀ¡£1980 Ç¯¤Ë³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶É¿³µÄ´±¡¢ºß¥· ¥É¥ËーÁíÎÎ»ö¡¢ºß¾å³¤ÁíÎÎ»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¸å¡¢2015 Ç¯¤«¤é 21 Ç¯¤Þ¤ÇÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³ØÀ¯¼£³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£ Ì¾¾ëÂç³ØÂ¾¤ÇÆÃÇ¤¶µ¼ø¤äµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø³°¸ò¤È¤Ï²¿¤«¡Ù(Ãæ¸ø¿·½ñ)¡¢¡ØÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤Î¹ñºÝÀ¯¼£¡Ù (¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ)¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¹ñ±×¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ)¡¢¡ØÂç³Ø 4 Ç¯´Ö¤Î¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¤¬ 10 »þ´Ö¤Ç¤¶¤Ã¤È³Ø¤Ù¤ë¡Ù (KADOKAWA)¡¢¡Ø¹ñ±×¤È³°¸ò¡Ù¡ØÅì¥¢¥¸¥¢¶¦Æ±ÂÎ¡Ù(¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò)¡¢¡Ø¥³¥í¥Ê¤Î¾×·â-´¶À÷Çú È¯¤ÇÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë?¡Ù<²¬ÁÒÅ·¿´³Ø½Ñ¾Þ¼õ¾Þ>¡ØÅìÂçÇòÇ®¥¼¥ß-¹ñºÝÀ¯¼£¤Î¼ø¶È¡Ù¡Ø³°¸ò´±¤ÎÉã¤¬ÅÁ¤¨¤ë ÁÇ´é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÀ¸³è¤È±Ñ¸ì¡Ù(¤¤¤º¤ì¤â¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ú¤â¤¯¤·゙¡Û¤Ï¤·゙¤á¤Ë¿Í´Ö¤Ï¤Ê¤»゙ÀïÁè¤ò¤¹¤ë¤Î¤Æ゙¤·¤ç¤¦¤«?Âè1¾Ïº£¡¢À¤³¦¤Æ゙µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤µ゙¤Þ¤ÊÊ¶Áèº£¤âÀ¤³¦¤Æ゙Áè¤¤¤«゙Àä¤¨¤Ê¤¤¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¥¤¥¹¥é¥¨¥ë-¥Ï¥Þ¥¹ÀïÁè...¤Ê¤È゙Âè2¾Ï¤Ê¤»゙ÀïÁè¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¿゙¤í¤¦?¤Ê¤»゙ÀïÁè¤«゙µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¿゙¤í¤¦?¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤È¤Ï?Ê¿ÏÂÅª?¤½¤ì¤È¤âË½ÎÏÅª?¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤«゙ÀïÁè¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹...¤Ê¤È゙Âè3¾Ï²áµî¤ÎÆüËÜ¤«゙´Ø·¸¤·¤¿ÀïÁè¤È¤½¤Î·èÃå¤òÃÎ¤ë¤³¤ì¤Þ¤Æ゙¤ËÆüËÜ¤âÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤«゙¤¢¤ëÆüÀ¶ÀïÁè¤Î¸¶°ø¤È¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï?ÆüÏªÀïÁè¤Î¸¶°ø¤È¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï?ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤¿゙Äë¹ñÆüËÜÆüËÜ¤ÎÇÔÀïÆüËÜ¤ÎÉü¶½¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉüµ¢...¤Ê¤È゙Âè4¾ÏÆüËÜ¼þÊÕ¤Ë¤â¤¢¤ëÊ¶Áè¤Î²Ð¼ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦!ÆüËÜ¤âÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤ÆüÊÆ´Ú¤ò³Ë¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤Æ゙Ä©È¯¤¹¤ëËÌÄ«Á¯Ãæ¹ñ¤«゙ÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÀí³Õ½ôÅçÌäÂêÅý°ì¤ò¤á¤¯゙¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ëÂæÏÑ³¤¶®...¤Ê¤È゙Âè5¾ÏÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¿Í¡¹¤äÁÈ¿¥¤òÃÎ¤ëÊ¿ÏÂ¤Î°Ý»ý¤òÌò³ä¤È¤¹¤ë¹ñºÝÏ¢¹ç¤òÃÎ¤í¤¦!¹ñÏ¢¤ÎÌÜÅª¤ÈÌò³ä¤È¤Ï?Ê¿ÏÂ¤ò¤á¤µ゙¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëNGOÆüËÜ¤«゙Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È...¤Ê¤È゙Âè6¾ÏÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤Æ゙¤¤ë¤³¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Æ゙¥ëー¥ë¤ò¼é¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Æ゙¤¤Ê¤¤¤Î¤¿゙¤í¤¦¤«?ÀïÁè¤ÎÈá¤·¤¤»ö¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Ê¤¤!À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀïÁè¤Î¸¶°ø¤äÍýÍ³¤òÃÎ¤í¤¦ÀµµÁ¤ÎÀïÁè¤Ï¡¢¤¢¤ë¤Î¤¿゙¤í¤¦¤«?...¤Ê¤È゙
¡Ø¤³¤É¤âÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡ÖÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¹Í¤¨¤ë¿äÁ¦¿Þ½ñ¡×ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë³«ºÅ
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê²Æ¡¢¤Æ゙¤¤ë¸Â¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤È゙¤â¤¿¤Á¤ËËÜ½ñ¤ä¿äÁ¦¿Þ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Æ゙Äº¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´¶ÁÛÊ¸¤«゙´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Æ゙¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Ø゚ー¥·゙¤Ë¤Æ:https://note.com/kanzen/n/nea9e4a232aa8
¡¡ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ëÂÐ¾Ý½ñÀÒ: ¡ØÇò´ú¤Î¾¯½÷¡ÙÈæ²ÅÉÙ»ÒÃø(¹ÖÃÌ¼Ò) ¡Ø¥«゙¥é¥¹¤Î¤¦¤µ¤゙¡Ù¹âÌÚÉÒ»ÒÃø(¥Õ¥©¥¢Ê¸¸Ë)¡ØÀ±¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡ÙÆ£Ìî¤È¤·¤¨Ãø(º£¿Í¼Ë)¡Ø¤¤±¤ï¤¿゙¤Ä¤ß¤Î¤³¤¨¡ÙÆüËÜÀïË×³ØÀ¸µÇ°²ñÊÔ½¸(´äÇÈÊ¸¸Ë)¡Ø³°¸ò¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¾®¸¶²íÇîÃø(Ãæ¸ø¿·½ñ)¡Ø¤³¤È゙¤âÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡Ù¾®¸¶²íÇî´Æ½¤¡¦Ãø¥Ï゙¥¦¥ó¥È゙Ãø(¥«¥ó¥»゙¥ó)ËÜ½ñ¤ÎÇä¾å¤²¤Î°ìÉô¤Ï¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±çµ¡¤³¤È゙¤â¿©Æ²»Ù±ç¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£