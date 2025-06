『アイアンハート』制作陣＆キャストが作品への自信を語る特別映像が解禁

マーベルが贈る最新ドラマシリーズ『アイアンハート』が6月25日(水)よりディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)で独占配信される(初回3話同時配信)。

主人公は、アイアンマン以来最も革新的なパワードスーツを発明する若き天才発明家、リリ・ウィリアムズ。この度、自身で開発したパワードスーツを纏って颯爽と空を翔けるアイアンハートのシーンとともに、これまで様々なMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)作品に携わってきた本作の製作陣とリリ役のソーンが、作品への絶大な自信を覗かせる特別映像が解禁。

映像内でも「型破りで特別な存在」として語られる若き天才は、偉大なるトニー・スタークの才能を超え、新たな伝説を創り出すことができるのか!?

Riri Williams/Ironheart (Dominique Thorne) in Marvel Television’s IRONHEART, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel. © 2025 MARVEL. All Rights Reserved.