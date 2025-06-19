「FAガール」より「フレズヴェルク Bikini Armor Ver.」が塗装組み立て済みプラモデル「P3」シリーズに登場
【P3 フレズヴェルク Bikini Armor Ver.】 11月 発売予定 価格：13,200円
11月 発売予定
コトブキヤは、塗装組み立て済みプラモデル「P3 フレズヴェルク Bikini Armor Ver.」を11月に発売する。価格は13,200円。
本商品は木下ともたけ氏によるメカデザインを、駒都えーじ氏が美少女化したイラストをもとに立体化した「フレズヴェルク Bikini Armor Ver.」を塗装組み立て済みプラモデルで商品化したもの。
コトブキヤプラモデルのデコレーションマスター（塗装見本）をベースとした色分け、カラーリングが再現され、P3仕様の設定のフレズヴェルク Bikini Armor Ver.の各部のマーキングはタンポ印刷で再現されている。
股関節・太ももを中心に可動範囲が広く、引き出し式の肩関節と上腕部の可動軸により、広範囲な可動が実現。タンポ印刷済みの笑顔右向き、困り顔左向き、ジト目顔右向きの顔パーツ3種が付属する。
また、コトブキヤショップ限定特典として「通常顔左向き」、「叫び顔正面」の塗装済み顔パーツが付いてくる。
P3 フレズヴェルク Bikini Armor Ver.
11月 発売予定
価格：13,200円
サイズ：全高約150mm
□「コトブキヤオンラインショップ」の「P3 フレズヴェルク Bikini Armor Ver.」
コトブキヤショップ限定特典「通常顔左向き」、「叫び顔正面」
(C) KOTOBUKIYA