【P3 フレズヴェルク Bikini Armor Ver.】 11月 発売予定 価格：13,200円

コトブキヤは、塗装組み立て済みプラモデル「P3 フレズヴェルク Bikini Armor Ver.」を11月に発売する。価格は13,200円。

本商品は木下ともたけ氏によるメカデザインを、駒都えーじ氏が美少女化したイラストをもとに立体化した「フレズヴェルク Bikini Armor Ver.」を塗装組み立て済みプラモデルで商品化したもの。

コトブキヤプラモデルのデコレーションマスター（塗装見本）をベースとした色分け、カラーリングが再現され、P3仕様の設定のフレズヴェルク Bikini Armor Ver.の各部のマーキングはタンポ印刷で再現されている。

股関節・太ももを中心に可動範囲が広く、引き出し式の肩関節と上腕部の可動軸により、広範囲な可動が実現。タンポ印刷済みの笑顔右向き、困り顔左向き、ジト目顔右向きの顔パーツ3種が付属する。

また、コトブキヤショップ限定特典として「通常顔左向き」、「叫び顔正面」の塗装済み顔パーツが付いてくる。

P3 フレズヴェルク Bikini Armor Ver.

11月 発売予定

価格：13,200円

サイズ：全高約150mm

□「コトブキヤオンラインショップ」の「P3 フレズヴェルク Bikini Armor Ver.」

コトブキヤショップ限定特典「通常顔左向き」、「叫び顔正面」

(C) KOTOBUKIYA