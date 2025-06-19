¸µSKE48¤Ç¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¹¾äÆÍµÆà¡Ê¤¨¤´¡¦¤æ¤¦¤Ê¡Ë¡ÖÆÜÃÎµ¤¤µ¤¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ä¥é¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¿ä¤·³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç±ó¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
¸µSKE48¤Ç¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹¾äÆÍµÆà¡Ê¤¨¤´¡¦¤æ¤¦¤Ê¡Ë¤¬3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØOnly Lonely¡Ù¤ò6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯È¾¡¢³èÆ°¤Î¶ìÏ«¤ä¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¾äÆÍµÆà¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï3rd¥·¥ó¥°¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾äÆ¡¡2000Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¼«Ê¬¤Çºî»ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹¾äÆ¤µ¤ó¤Ã¤Æ2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»þÂå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©
¹¾äÆ¡¡¤Ç¤âº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤¹¤®¤Ê¤¤¶Ê¤Ï³ä¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤â»ä¤Ë¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤â±¿Ì¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼ºÇ¶á¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾äÆ¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ºÌ¾¸Å²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅìµþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÈÂçºå¤äÊ¡²¬¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£·ë¶É±óÀ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¾¸Å²°¤Ï¤É¤Á¤é¤Ø¤â¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÊØÍø¤À¤Ê¤È¡£
¡½¡½³ÆÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡£
¹¾äÆ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¿§¤ó¤Ê¾ì½ê¤«¤éÌ¾¸Å²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£
¹¾äÆ¡¡¥Õ¥§¥¹¤È¤«¤Ç¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸òÎ®¤·¤¿¤ê¡£
¹¾äÆ¡¡¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Þ¤Ë¡ÖÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¤¬À¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£°ì½ï¤Ë²¿¤«¤¹¤ë¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥Õ¥§¥¹¤È¤«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤ÎÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°½Ð¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤»¤¿¤ê¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍ§Ã£¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡©
¹¾äÆ¡¡Á´Á³Áý¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âµÜËÜ²ÂÎÓ¤µ¤ó¤ÈµîÇ¯¥Õ¥§¥¹¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¹Ô¤¯¤È¤Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤Æ¤ëÆÜÃÎµ¤¤µ¤¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡©
¹¾äÆ¡¡ÆÜÃÎµ¤¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£±ó¤¯¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸«¤ë¤°¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯È¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾äÆ¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä°Ê³°¤Î»Å»ö¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂ¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºî»ì¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¡¢¼Ì¿¿¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¡©
¹¾äÆ¡¡·ë¶É¡¢ºÇ½ª³ÎÇ§¤ÏÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤éÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ëº¢¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡£º£¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¤À¤±¤É¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹¾äÆ¡¡µîÇ¯¤Ï¾ï¤Ë²¿¤«¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ç·î¤Ë2¶Ê¤°¤é¤¤²Î»ì½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤ï¡¼Ë»¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ò¤È¤ê¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¹¾äÆ¡¡Ì¾¸Å²°¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢²ñ¤¦¤È¤·¤¿¤éSKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«OG¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£Æü¾ï¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²¿¤«»Ï¤á¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡©
¹¾äÆ¡¡µîÇ¯¤Î½©¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢Íß¤·¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Í³¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡£ÌÈµö¤ò¼è¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£
¤Ç¤â²ÈÂ²¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¡¢Á´Á³¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤»¤Ã¤«¤¯¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
¹¾äÆ¡¡¤Ç¤âÃ£À®´¶¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Â¾¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹¾äÆ¡¡¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥é¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îé»¿¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÇËÜÅö¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ëå¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÅìµþ¤ÈÂçºå¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÏÁ´Éô³°¤ì¤Æ¡£Ëå¤¬Ì¾¸Å²°¤À¤±Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤«»Å»ö¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¡©
¹¾äÆ¡¡¤Ç¤âÆÜÃÎµ¤¤µ¤¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ç¡¢±ó¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¿ä¤·³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡£
¡½¡½¸þ¤³¤¦¤«¤é¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡©
¹¾äÆ¡¡¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦......¡£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Â¾¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹¾äÆ¡¡¿ÍÀ¸¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ......¡£º£·îÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢Î¹¹Ô¤Ç¤â¹Ô¤±¤Ð¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¹¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½Î¹¹Ô¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¾å¤²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©
¹¾äÆ¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¯¤Æ¡£µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤â¤·¤«¤·¤ÆÀÚÉä¤È¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡©
¹¾äÆ¡¡Çã¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¥Ð¥«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ï¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²ÈÂ²Î¹¹Ô¤È¤«¤Ï¡©
¹¾äÆ¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë»°½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤Þ¤¢¾®6¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡£Ã¯¤«¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤ä¤ê¤¿¤¤¤ª»Å»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹¾äÆ¡¡µîÇ¯¤Ï10²¿¶Êºî¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¿È¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²óºî»ì¤òµÙ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤«¡¢Æ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾äÆ¡¡²Î»ì¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã±¸ì¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥â¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡½¡½Ãæ¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¥ï¡¼¥É¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡©
¹¾äÆ¡¡Á´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤ìÃ¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤È¤¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤È¤«¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤È¤«¡¢´¶¾ð¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡£
¡½¡½º£¸å¤â²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¹¾äÆ¡¡¤è¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢MC¤Ç¡Ö²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾äÆÍµÆà¡Ê¤¨¤´¡¦¤æ¤¦¤Ê¡Ë¡¡
2000Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¡û2011Ç¯10·î¡¢SKE48¤Ë¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¡£Â´¶È¸å¤Ï¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¡£ºòÇ¯10·î¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBeliever¡Ù ¤òÈ¯Çä¡£6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØOnly Lonely¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª¡¡8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë3rd¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê!!
³èÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤Ê¤¤¤·¤ç¤Ð¤Ê¤·¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@egoyuna_329¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@egochan_329¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿´Øº¬¹°¹¯