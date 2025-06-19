¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏµåÃÄÇäµÑ¤ËËþ³Û¤Î»¿¼
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬¡¢¥ªー¥Êー°ìÂ²¤Î¥Ð¥¹²È¤Ë¤è¤ëµåÃÄÇäµÑ¤ÎÊó¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤ÎSNS¾å¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯»á¤Ï¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤°¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¿·¥ªー¥Êー¤Î¥Þー¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿ー»á¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤·¡¢¥¸ー¥Ëー¡¦¥Ð¥¹»á¤Î·èÃÇ¤Ë¡Ö´°àú¤ÊÁªÂò¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖËå¥¸ー¥Ëー¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤ËµåÃÄ¤òÂ÷¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¦¥©¥ë¥¿ー»á¤ò¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤¹¤ëÍ§¿Í¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï2012Ç¯¤«¤éMLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¶¦Æ±¥ªー¥Êー¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢WNBA¥¹¥Ñー¥¯¥¹¤Î±¿±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¥ë¥¿ー»á¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö²áµî12Ç¯¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º2ÅÙ¿Ê½Ð¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡11²ó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¾¡Íø¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï´î¤Ö¤Ù¤¤À¡£Èà¤Ï¾¡Íø¡¢À¿¼Â¡¢Âî±ÛÀ¤ò½Å¤ó¤¸¡¢É¬Í×¤Ê»ñ¸»¤òÀË¤·¤Þ¤ºÅêÆþ¤¹¤ëÃË¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µåÃÄ¤ÎÌ¤Íè¤ËÌÀ¤ë¤¤Å¸Ë¾¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯»á¤Ï¥¸ー¥Ëー¡¦¥Ð¥¹»á¤Ø¤Î·É°Õ¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¡Ê¸Î¡Ë¥¸¥§¥êー¡¦¥Ð¥¹»á¤â¡¢Ìó100²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû4500²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µåÃÄ²ÁÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Ì¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÅÁÅý¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯»á¤Ï¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î·Ð±Ä¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¸å¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤È¥¦¥©¥ë¥¿ー»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡ÖÅ¬Ç¤¼Ô¤Ë¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥ì¥¤¥«ー¥º¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Î¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¹²È¤«¤é¥¦¥©¥ë¥¿ー»á¤Ø¡£¤½¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¸å²¡¤·¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Â¿´´¶¤È´üÂÔ¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£