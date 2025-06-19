「Ghost of Yotei」開発チームの取材体験記を公開北海道や日本各地を巡って触れ合った文化に触れる
【「Ghost of Yotei」取材体験記】 6月18日 公開
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation Blog」にて「Ghost of Yotei」開発チームの取材体験記を6月18日に公開した。
「Ghost of Yotei」は前作「Ghost of Tsushima」から約300年後を舞台に、主人公の武芸者 篤（あつ）が幼いころに殺された家族の仇敵を討つべく、蝦夷地を旅するアクションアドベンチャーゲーム。
取材記録記では、ゲームの舞台となる北海道に「Ghost of Yotei」開発チームが訪れ、アイヌ文化について学んだり、平取町立二風谷アイヌ文化博物館を訪れたりとゲームに登場する文化や物品について理解を深めた。
また、渡島半島や日光東照宮などにも足を運んだ。
『Ghost of Yōtei』の舞台となった地の文化を学ぶ。- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) June 18, 2025
松前城を始めとする江戸時代の旧跡見学から山菜採りまで、Sucker Punchの開発チームが現地の自然や文化に向き合った取材体験記をお届け！
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