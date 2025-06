【「Ghost of Yotei」取材体験記】 6月18日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation Blog」にて「Ghost of Yotei」開発チームの取材体験記を6月18日に公開した。

「Ghost of Yotei」は前作「Ghost of Tsushima」から約300年後を舞台に、主人公の武芸者 篤(あつ)が幼いころに殺された家族の仇敵を討つべく、蝦夷地を旅するアクションアドベンチャーゲーム。

取材記録記では、ゲームの舞台となる北海道に「Ghost of Yotei」開発チームが訪れ、アイヌ文化について学んだり、平取町立二風谷アイヌ文化博物館を訪れたりとゲームに登場する文化や物品について理解を深めた。

また、渡島半島や日光東照宮などにも足を運んだ。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.