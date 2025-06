ファミリーマートが継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つ「『あなた』のうれしい」の一環としてポケモンとのタイアップを実施!

ポケモンの「イーブイ」と、その進化形のポケモンたちをイメージしたオリジナルスイーツなどが発売されます☆

ファミリーマート「ポケモン」タイアップ「イーブイ」スイーツ/ドリンク/グッズ

発売日:2025年6月24日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗

ファミリーマートとポケモンのタイアップとして、ポケモンの「イーブイ」と、その進化形のポケモンたちをイメージしたオリジナルスイーツやドリンク、グッズが登場。

また、対象商品を購入することで、オリジナルグッズがもらえる企画も実施されます。

さらに、キャンペーン期間中に対象商品を購入し、「ファミペイ」でスタンプをためると、スマートフォン向けポケモンカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket(以下、ポケポケ)』内でアイテムと交換できる「プレゼントコード」が必ずもらえるキャンペーンも同時開催。

フラッペにサンドイッチ、コンビニエンスウェアまでイーブイだらけになった、ポケモンファン必見のキャンペーンです☆

チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)

価格:350円(税込)

販売エリア:全国

イーブイとピカチュウをイメージしたチョコバナナ味のフラッペ。

完熟バナナを使用したバナナ味のかき氷に、くちどけのよいチョコチップが加えてあります。

パリパリとした食感となめらかな舌ざわりが楽しめるフラッペのパッケージは2種類です。

※数量限定

シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド

価格:430円(税込)

発売日:2025年6月24日(火)

販売エリア:全国

シャワーズ、サンダース、ブースターの3匹をイメージしたサラダチキンサンド。

彩りの良い具材を挟んだ、サラダチキンのBOXサンドです。

※数量限定

リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)

価格:178円(税込)

販売エリア:全国 (北海道、沖縄県、TOMONY を除く)

抹茶ミルククリームを巻いたロールケーキ。

リーフィアをイメージし、生地には葉っぱのような模様が入っています。

※数量限定

グレイシアのふぶき ラムネわらび餅

価格:168円(税込)

販売エリア:全国 (沖縄県、TOMONY を除く)

グレイシアをイメージした青いわらび餅。

氷をイメージしたじゃりじゃり食感が楽しめるラムネ味のクリームが、わらび餅で包み込んであります。

※数量限定

ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク

価格:268円(税込)

販売エリア:全国

ニンフィアがかわいいパッケージの桃果肉入りゼリードリンク。

異なるポーズをとる2種類のパッケージで展開されます。

※数量限定

タオル in ポーチ(エーフィ)

価格:2,000円(税込)

発売日:2025年6月24日(火)10時以降順次

ファミマオンライン抽選受付期間:2025年6月24日(火)10:00〜7月14日(月)23:59

数量:全店舗で約39,000個

販売エリア:全国

ポーチ、タオル、タオル付ポーチの3WAYで使えるタオル in ポーチ。

トップにデザインされたエーフィのお顔がポイントです。

タオル in ポーチ(ブラッキー)

価格:2,000円(税込)

発売日:2025年6月24日(火)10時以降順次

ファミマオンライン抽選受付期間:2025年6月24日(火)10:00〜7月14日(月)23:59

数量:全店舗で約39,000個

販売エリア:全国

タオル in ポーチは、ブラッキーデザインもラインナップ。

デイリーに活躍してくれる、便利なグッズです。

『ポケポケ』のプレゼントコードやオリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画を開催

キャンペーン期間:2025年6月24日(火)〜7月14日(月)まで

応募期間:2025年6月24日(火)〜7月18日(金)まで

対象商品:「チョコバナナフラッペ」「シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド」「リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)」「グレイシアのふぶき ラムネわらび餅」「ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク」

※「チョコバナナフラッペ」「シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド」では、1つ購入につき、スタンプが2個たまります

期間中「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまります。

ためたスタンプ数に応じて、『ポケポケ』のプレゼントコードがもらえたり、コンビニエンスウェアのセットが当たります。

オリジナル商品コース:スタンプ2個「プレゼントコード」

賞品:

・パック砂時計 12個

・チャレンジ砂時計 12個

引き換え:https://gift.pokemontcgpocket.com/ja/

スタンプ2個コースでは、スマートフォンアプリゲーム『ポケポケ』内でアイテムと交換できる「プレゼントコード」をプレゼント。

パック砂時計やチャレンジ砂時計がそれぞれ12個ずつ必ずもらえます。

※『ポケポケ』のプレゼントコードは1アカウントにつき1回まで取得できます

※プレゼントコードの引き換え期限は8月31日(日)までとなります

オリジナル商品コース:スタンプ4個「オリジナルコンビニエンスウェアアイテムセット」

当選人数:抽選50名

スタンプ4個を集めた方の中から抽選50名の方に、エーフィ

ブラッキーがデザインされたオリジナルのコンビニエンスウェアアイテムセットが当たります。

菓子コース「オリジナルアクリルキーホルダー」

キャンペーン期間:2025年6月24日(火)AM10:00〜7月14日(月)まで ※景品が無くなり次第終了

・第1弾:2025年6月24日(火)AM10:00~

・第2弾:2025年7月1日(火)AM10:00~

期間中、対象のお菓子を2品購入ごとに、イーブイたちのオリジナルアクリルキーホルダーいずれか1個をプレゼント。

6月24日からの第1弾ではイーブイ(オスのすがた)・シャワーズ・サンダース・ブースター・ニンフィアの全5種、

第2弾となる7月1日から、イーブイ(メスのすがた)・エーフィ・ブラッキー・リーフィア・グレイシアの全5種からいずれか1つがもらえます。

ファミマのアプリ「スタンプ企画」

キャンペーン期間:2025年6月24日(火)〜7月14日(月)まで

応募期間:2025年6月24日(火)〜7月18日(金)まで

期間中、「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまります。

ためたスタンプ数に応じてお好みのコースに応募された方の中から抽選でキャンペーン限定グッズなどが、合計250名に当たります。

菓子コース:スタンプ2個「ファミマポイント 500円相当」

賞品:ファミマポイント 500円相当

当選人数:抽選200名

菓子コースの対象商品を購入することで応募できるスタンプ2個コース。

抽選で200名にファミマポイント500円相当がプレゼントされます。

菓子コース:スタンプ4個「オリジナル小箱3種セット」

賞品:オリジナル小箱3種セット

当選人数:抽選50名

菓子コースのスタンプ4個を貯めることで応募できるスタンプ4個コース。

抽選で50名にイーブイと進化形たちがデザインされたオリジナルの小箱3種セットがプレゼントされます。

イーブイと進化形たちのかわいいスイーツやドリンク、グッズが大集合。

ファミリーマートの「ポケモン」タイアップキャンペーンは、2025年6月24日より開催です☆

