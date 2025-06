韓国7人組グループ・BTSのリーダーRMの初単独ドキュメンタリー映画『RM: Right People, Wrong Place』が25日より、ドコモの映像配信サービスLeminoの「Leminoプレミアム」で日本見放題独占配信されることが決定した。同作は、BTSのリーダーであり、アーティスト活動のみならず、作詞・音楽プロデュースなど多才な活躍をみせるRMの2ndソロアルバム『Right Place, Wrong Person』の制作過程に約8か月間密着したドキュメンタリー映画。

BTSという世界で絶対的な存在感を誇るグループを支え、メンバーやファンからも絶大な信頼を誇る“完璧なリーダー”RM、本名キム・ナムジュン。彼がエンターテイメントの世界をしばらく離れる前に打ち明けた“正直な気持ち”、それは、世界中が抱く“BTSの完璧なリーダー像”とは異なる、包み隠さずにさらけ出された葛藤、不安、悩み。そうした中、アルバムの制作過程において、さまざまなクリエイターとの出会いや、やり取りを通して得る気付きや、発見。そして、そこから導き出され、少しずつ拾い集められていく“未来への小さな希望”…RMそしてキム・ナムジュンのうその無い正直なドキュメンタリーとなっている。■作品紹介BTSのリーダーであり、アーティスト活動のみならず、作詞・音楽プロデュースなど多才な活躍をみせるRMの初単独ドキュメンタリー映画『RM: Right People, Wrong Place』。RMの2ndソロアルバム『Right Place, Wrong Person』の制作過程に約8か月間密着したドキュメンタリー映画で、監督にJ-HOPEのソロアルバム『Jack In The Box』の「Arson」「MORE」ミュージックビデオの制作に参加したイ・ソクジュンを迎え、アルバム完成までの制作の様子や、RMへのインタビューが収められている。また世界中で高い評価を得たアルバム収録楽曲のミュージックビデオ同様、こだわり抜かれた映像美が本作品にも取り込まれている。