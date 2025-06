日本電機工業会は、例年冷蔵庫が最も活躍する梅雨から夏への節目である夏至の日(2025年は6月21日)を『冷蔵庫の日』と定め、冷蔵庫の上手な使い方の紹介などの啓発活動を実施しています。

ウェブサイトでは、「あしたをラクに たよれる家事のパートナー」と題し、最新の大容量冷蔵庫の省エネ性、鮮度保持、省スペース、収納及びご家庭にあった冷蔵庫の容量、多機能な冷凍室、IoT機能などを紹介。

