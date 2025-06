自分だけのボックスを作れる画期的なホッチキス！ディテール「コーナーベリーステープラー」

ディテールは、オリジナルのボックスを作ることができるホッチキス「コーナーベリーステープラー」を公式ECサイト“DETAIL ONLINE STORE”限定で受注予約販売を開始します。

ディテール「コーナーベリーステープラー」

入荷予定日: 6月末〜7月上旬 入荷予定 受注予約販売受付中

価格(税込): 29,700円

サイズ : 幅18cm×奥行10cm×高さ2.8cm/450g

素材 : PC、SUS、スチール磁器

原産国 : 韓国

販売場所 : DETAIL ONLINE STORE

ディテールは、オリジナルのボックスを作ることができるホッチキス「コーナーベリーステープラー」を公式ECサイト“DETAIL ONLINE STORE”限定で受注予約販売を開始。

本来は大きな機械を用いて製作される、箱の角をホッチキスで留めて作る『角留め箱』。

Cornervery Staplerはその角留め箱の製作を手持ちサイズで実現したステープラー(ホッチキス)です。

アイデア次第で自分だけのボックスを手軽に製作できます。

台紙の素材やデザイン・カラーなどは自由に決めて製作できるので、市販の収納ボックスでは満足できない個人の方はもちろんのこと、オリジナリティある包装をしたい法人のお客様からも非常に人気の商品です。

ギフト包装に、収納ボックスに、ハンドメイド品のパッケージに、あなただけのオリジナルボックス作りが楽しめます。

※:サイトでは替え芯や専用ボックス単体でも販売しています

使い方は通常のホッチキスと同じでとても簡単。

中に専用の針を設置し閉じてから、『ガチャッ』と箱の角を留めるだけです。

テープや糊を使用せずに製作できるので、箱が不要になったら針を外して台紙と鉄針を分類してリサイクルが可能です。

また、使用する台紙は平らな状態で保管できるため、保管スペースを最小限に抑えられるメリットもあり、個人運営のショップ様などにはうれしいポイントです。

