【ファミリーマート「シナモロール」グッズ】 6月20日10時 発売予定 価格: 880円(アクリルキーホルダー) 1,980円(ゲーム機型ポーチ)

ファミリーマートは「シナモロール」オリジナルグッズを6月20日10時に発売する。価格はアクリルキーホルダーが880円、ゲーム機型ポーチが1,980円。

今回発売するオリジナルグッズはアクリルキーホルダー(全4種)とゲーム機型ポーチの2つ。ゲームを遊んだりくつろぐ姿のシナモロールが描かれており、ポップな絵柄が可愛らしい。

アクリルキーホルダー

ゲーム機型ポーチ

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25051405