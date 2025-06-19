最上位コースの講師が講演！受験Dr.「夏の過ごし方セミナー」
中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、中学受験生である6年生保護者対象の「夏の過ごし方セミナー」を、2025年6月30日(月)に開催します。
受験Dr.「夏の過ごし方セミナー」
日程 ：2025年6月30日(月)
時間 ：10:00〜12:55
受講方法 ：対面受講・オンライン受講
対象 ：6年生保護者
【セミナー受講料】
11,000円(税込)
【お申し込み】
電話(03-5304-8225)
中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、中学受験生である6年生保護者対象の「夏の過ごし方セミナー」を、2025年6月30日(月)に開催。
■「夏の過ごし方セミナー」とは
受験Dr.の最上位コースであるクラウン講師が講演。
志望校合格を左右する夏期の過ごし方、中学受験生が「夏」やるべきことを算数・国語・理科・社会・全般に分けて教えます。
【担当講師】
＊安部 公一郎 講師(写真中央左)
受験Dr. 塾長 京都駅前校校長 クラウンドクター講師
＊春野 陽子 講師(写真中央)
国語科講師指導最高責任者 国語科御三家最高責任者 クラウンドクター講師
＊海田 真凜 講師(写真中央右から2人目)
四谷本部校校長 校長総責任者 クラウンドクター講師
＊亀井 章三 講師(写真左)
算数・理科御三家最高責任者 自由が丘校校長 教科総責任者 クラウンドクター講師
＊清水 栄太 講師(写真右)
社会科御三家最高責任者 スーパードクター講師
【アンケート回答特典】
＜対面受講＞
教科別 講演資料、セミナー内容に即したトレーニングブック
＜オンライン受講＞
教科別 講演資料の当日閲覧、セミナー内容に即したトレーニングブック送付
【注意事項】
・同業他社の参加禁止
・セミナー中の撮影・録音・録画禁止
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