最上位コースの講師が講演！受験Dr.「夏の過ごし方セミナー」

中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、中学受験生である6年生保護者対象の「夏の過ごし方セミナー」を、2025年6月30日(月)に開催します。

受験Dr.「夏の過ごし方セミナー」

日程 :2025年6月30日(月)

時間 :10:00〜12:55

受講方法 :対面受講・オンライン受講

対象 :6年生保護者

【セミナー受講料】

11,000円(税込)

【お申し込み】

電話(03-5304-8225)

■「夏の過ごし方セミナー」とは

受験Dr.の最上位コースであるクラウン講師が講演。

志望校合格を左右する夏期の過ごし方、中学受験生が「夏」やるべきことを算数・国語・理科・社会・全般に分けて教えます。

【担当講師】

*安部 公一郎 講師(写真中央左)

受験Dr. 塾長 京都駅前校校長 クラウンドクター講師

*春野 陽子 講師(写真中央)

国語科講師指導最高責任者 国語科御三家最高責任者 クラウンドクター講師

*海田 真凜 講師(写真中央右から2人目)

四谷本部校校長 校長総責任者 クラウンドクター講師

*亀井 章三 講師(写真左)

算数・理科御三家最高責任者 自由が丘校校長 教科総責任者 クラウンドクター講師

*清水 栄太 講師(写真右)

社会科御三家最高責任者 スーパードクター講師

【アンケート回答特典】

<対面受講>

教科別 講演資料、セミナー内容に即したトレーニングブック

<オンライン受講>

教科別 講演資料の当日閲覧、セミナー内容に即したトレーニングブック送付

【注意事項】

・同業他社の参加禁止

・セミナー中の撮影・録音・録画禁止

