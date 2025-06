車のバッテリー上がりの不安を解消！セイワ『駐車監視バッテリー　PLF8000SB』

セイワは、安心・安全な車内環境を実現する駐車監視用バッテリー『PLF8000SB』を2025年6月中旬より発売しました。

セイワ『駐車監視バッテリー PLF8000SB』

品名 : 駐車監視バッテリー

希望小売価格: オープン価格(税込 39,800円前後)

発売予定日 : 2025年6月中旬

販売先 : 全国のオートバックスグループ店

セイワは、安心・安全な車内環境を実現する駐車監視用バッテリー『PLF8000SB』を2025年6月中旬より発売。

この製品は、エンジン停止後もバッテリー上がりの心配なくドライブレコーダーやその他の電子機器へ安定した電力を供給できる、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用した製品です。

【PLF8000SBの特長】

1. 高い安全性と長寿命を実現するリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

リチウム鉄リン酸塩(LiFePO4)は、優れた高温耐久性と熱的安定性を備えたバッテリーです。

特に夏場の車内が高温になるような環境下でも発火や爆発のリスクが低く、毎日1回の充放電を行っても5年以上の繰り返し(長寿命)を実現しました。

2. 駐車中の安心をサポートする独立バッテリー電源

バッテリーは、駐車中のドライブレコーダー用電源として機能し、エンジン停止中でも安定した電力を供給することが可能です。

102Wの大容量バッテリーを搭載し、長時間のドライブレコーダースタンバイモードにも対応。

車両バッテリーへの負担を無くし、バッテリー上がりのリスクを解決しました。

3. 1.65インチ液晶で録画停止を管理

1.65インチ液晶でタイマー設定や電圧、バッテリー残量を確認可能。

タイマー機能により、ドライブレコーダーの駐車録画中に上書きされる重要データの消失リスクを防ぎ、大切な映像を守ります(1時間単位、最大24時間対応)。

4. USBポート搭載で多用途に活用可能

USB Type-Aポート(5V/1A)×2口、Type-Cポート(最大45W)を搭載。

スマートフォンやタブレット、ノートPCへの充電が可能です。

5. 緊急時でも非常用電源として使える

背面には3パターンのLEDライトを搭載しており、「白色(強・弱)」と「赤色点滅」の切り替えが可能。

災害時や停電時の明かりとして役立ちます。

さらに、USBポートを通じてスマートフォンなどの充電も可能で、最大20,000mAh(5V出力時)の容量を非常用電源として利用できます。

6. 軽自動車から普通車など幅広い12V車に対応

定格充電をBMS(バッテリーマネージメントシステム)で管理した「いたわり充電回路」により、軽自動車から普通乗用車までの車両から安定して充電可能となりました。

7. 安心の保護回路搭載

[短絡保護・過電流保護・過電圧保護・電圧過放電保護・過負荷保護・高温保護・低電圧アラーム]の安全機能を備えた保護回路を搭載しています。

万が一の異常時にも、接続されたデバイスや本体を効果的に保護し、安心して使えます。

また、耐久性にも優れた設計となっており、長期間にわたる安定した使用が可能です。

8. 常時接続ケーブルで駐車監視録画モードに対応

オプション品の「DOP47 常時接続ケーブル」で接続すると、「駐車監視録画モード」を搭載したドライブレコーダーで、衝撃や動きを検知した場合のみ録画ができるようになります。

常時録画ではなく、必要なタイミングだけ記録されるため、省電力で長時間の使用が可能となります。

※駐車監視録画モードの機能はドライブレコーダーによって異なります。

9. 自宅でも充電できる

オプション品「DOP46 ACアダプター」を使用すれば、自宅のコンセントから簡単に充電が可能。

車をあまり運転しない方でも手軽にバッテリーを満充電にできます。

