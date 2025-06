これは即完する予感…「GU×エスターバニー」のコラボグッズがかわいいの嵐。ふわふわポーチは必見です

“I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS”のメッセージが描かれた『BLACK』、リボンバニーの顔の刺繍と立体的なリボンがデザインされた『PINK』、横たわるリボンバニーのプリントと、立体的なリボンがかわいい『SILVER』がラインナップしています。ポーチという名前がついていますが、そのままハンドバッグのように持ってもかわいい!持ち手部分がくしゅくしゅデザインになっており、トレンド感もありますね。縦14.5cm×横22.5cm×マチ5cmと、小ぶりなサイズ感。ミニ財布やお直しコスメ、イヤホンなど最低限の荷物は入れられそうです。中には内ポケットがついており、細かなものを収納可能。ポーチとして使うだけでなく、ファッションアイテムの一部として取り入れるのもありですね!「GIRLSキーポーチ エスターバニー JR」は特に人気が高そう続いてご紹介するのは「GIRLSキーポーチ エスターバニー JR」(税込1990円)。取り外し可能なリングがついた、ふわふわのクリームバニーのチャーム型ミニポーチです。カラーはOFF WHITE/PINK/LIGHT PURPLEの3色展開。『OFF WHITE』には白いお花、『PINK』には“LOVE MYSELF, LOVE YOURSELF”のメッセージ、『LIGHT PURPLE』には黄色いバラのチャームも付属しています。立体的にデザインされたリボンもかわいらしく、ついつい触れていたくなる触り心地。手持ちのバッグなどにつければ、存在感ましましです!鍵やイヤホンなどの小物を収納して、持ち歩くのにぴったり。「GIRLSキャップ エスターバニー JR」で紫外線カット!これからの時期には、「GIRLSキャップ エスターバニー JR」(税込1290円)が大活躍するかも?エスターバニーのリボンやロゴの刺繍、メッセージなどがデザインされたキャップです。紫外線を90%以上カットするUVカット機能が付いているから、この夏手放せなくなる予感。カラーはDARK GRAY/BLACK/PINKがラインナップ。それぞれデザインが異なるので、よく見比べて選んでみてくださいね。GUとエスターバニーのコラボレーションアイテムは、6月20日(金)に発売。気になるアイテムを事前にチェックしておきましょう!©esther kim. All Rights Reserved「ジーユー」公式オンラインストアhttps://www.gu-global.com/jp/ja/