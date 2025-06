希少な『新羅人参』を贅沢に使用！IBA.JAPAN『羅参仙』

IBA.JAPANは、特別な高麗人参エキス『羅参仙』を、2025年6月25日に発売します。

IBA.JAPAN『羅参仙』

提供開始日: 2025年6月25日

料金 : 66,000円(税込)

容量 : 200g(1日1回、1回3gを目安に約30〜45日分)

原材料 : 熟成インサム濃縮液6年根紅参100%

ジンセノサイド(Rg1+Rb1+Rg3 10mg/g以上)100%

原産国 : 韓国(豊基)

保存方法 : 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。

摂取方法 : 1日1回、3gを目安に、水またはぬるま湯に溶かしてお召し上がりください。

美容大国・韓国が誇る高麗人参「Korea Insam(コリア インサム)」の中でも、限られた地域でのみ育つ希少な『新羅人参』を贅沢に使用した羅参仙は、自然の恵みと匠の技が凝縮された、まさに逸品です。

IBA.KOREAと匠との間で専売契約を結び、購買代行の権利をIBA.JAPANが取得しました。

■特徴

1. 特別な新羅人参(6年根)と「豊基(プンギ)」ブランド

世界で「高麗人参」と呼称されるKorea Insam(新羅人参)の名産地は、プンギです。

豊かな自然が育んだ最高品質の新羅人参は、その希少性と品質の高さから、国内外で高い評価と信頼を得ています。

2. 14代続く匠の伝統製法

新羅皇帝の家系にも献上されてきた名門が、長年の経験と知識を生かし、人参本来の生命力を最大限に引き出す伝統製法「九重九脯(くじゅうくっぽ)」で、丁寧に製造しています。

3. 内側から整える成分

貴重なジンセノサイドや特有成分が豊富に含まれ、忙しい現代人の免疫力・自律神経・ホルモンバランスをサポートし、内側と外側からの美しさを育みます。

◆ 羅参仙は、以下のようなお悩みやニーズをお持ちの方に、特におすすめします。

* 日々の気になるお悩み:体が重いと感じる方、日々の疲れを感じやすい方、心身のリラックスを求める方

* ゆらぎ世代のケア:年齢とともに変化する体調が気になる方、心身のバランスを保ちたい方

* 美容とバランスの悩み:肌の乾燥が気になる方、髪にハリ・ツヤが欲しい方、内側からの美容に関心がある方

* 自然の力を求める方:韓方(韓国カンポウ)・漢方など、自然療法に関心のある方

* 忙しい現代を生きる方:多忙な日々や、ストレスの多い環境で過ごしている方

* 東洋の知恵を取り入れたい方:東洋的な養生文化を生活に取り入れたい方

羅参仙は、皆様の健やかな毎日をサポートするだけでなく、その収益の一部を通じて、韓国・安東における韓方(韓国カンポウ)ハーブの植栽および環境保全活動に貢献します。

自然の恵みから生まれた羅参仙を通して、持続可能なWell-beingの循環を育み、豊かな地球環境を次世代へつないでいきます。

商品画像:熟成濃縮液6年根紅参100%

