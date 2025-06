ファミリーマートと『ポケモン』がコラボレーション。イーブイや、その進化系の「シャワーズ」「リーフィア」などをモチーフにした、オリジナル商品を24日より全国の店舗で発売する。ファミマの人気シリーズ『フラッペ』やサンドイッチ、スイーツ、雑貨まで、店内が“イーブイだらけ”になる内容だ。今回登場するのは、イーブイとピカチュウをイメージした『チョコバナナフラッペ』、シャワーズ・サンダース・ブースターをイメージした『彩りサラダチキンサンド』、リーフィアをモチーフにした『抹茶ミルクロールケーキ』など。どれも数量限定での販売となる。

さらにエーフィとブラッキーのデザインが施された『タオル in ポーチ』も展開。ポーチ、タオル、セットの3WAYで使えるアイテムで、約3万9000個の限定販売となる。販売は6月24日午前10時以降順次開始され、ファミマオンラインでも同時に抽選受付がスタートする。また、ファミリーマートのアプリ「ファミペイ」利用者を対象としたスタンプ企画も同時開催される。対象商品購入でスタンプを集めると、スマートフォン向けポケモンカードゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』内で使えるアイテムの「プレゼントコード」や、限定グッズがもらえる。スタンプ2個でアプリ内アイテム、4個で抽選による限定コンビニエンスウェアセットが当たる。このほか、対象のお菓子を2品購入するごとにオリジナルのアクリルキーホルダーがもらえるキャンペーンも実施。第1弾(6月24日〜)ではイーブイ(オス)、シャワーズ、サンダース、ブースター、ニンフィアの5種が登場。第2弾(7月1日〜)ではイーブイ(メス)、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシアの5種が登場する。いずれも無くなり次第終了となる。(C)Pokemon. (C)Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.