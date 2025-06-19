ÅÔµÄÁª¡¢½÷À¸õÊä¼Ô¤¬²áµîºÇÂ¿¡¡5²óÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¡¢À¯ÅÞ¤ÇÇ»Ã¸
¡¡22ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ç¤ÏÎ©¸õÊä¼Ô295¿Í¤Î¤¦¤Á½÷À¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤99¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢2009Ç¯ÅÔµÄÁª¤«¤é5²óÏ¢Â³¤ÇºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£À¯¼£Ê¬Ìî¤Ø¤Î»²²è¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯ºö¤Ø¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀÈ¿±Ç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢½÷À¸õÊä¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÀ¯ÅÞ¤´¤È¤ËÇ»Ã¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡ÅÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔµÄÁª¤Î½÷À¸õÊä¼Ô¤Ï09Ç¯¤¬52¿Í¡¢13Ç¯¤¬53¿Í¡¢17Ç¯¤¬65¿Í¤È¿ä°Ü¡£21Ç¯¤Èº£²ó¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î½¸·×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì76¿Í¡¢99¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸õÊä¼ÔÁý²Ã¤ÏµÄ²ñ¤Î½÷À³ä¹ç¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÇµÄ²ñ¤ËÀê¤á¤ë½÷À¤Î³ä¹ç¤Ï2°Ì¤Î¹áÀî¸©¤Î22.5¡ó¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤¬33.1¡ó¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¡£ÃË½÷Ê¿ÅùÅÙ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿25Ç¯¤Î¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©ÈÇ¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¡×¤Ç¤â¡¢ÅìµþÅÔ¤¬À¯¼£Ê¬Ìî¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¸õÊä¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÀ¯ÅÞ´Ö¤Çº¹¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¶¦»ºÅÞ¤Î70.8¡ó¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡×¤¬37.8¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£Â¾¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬27.2¡ó¡£