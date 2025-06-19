Åì³¤¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é30¡îÄ¶¤¨¡¡19Æü¤âÌë¤Þ¤ÇÄ¹¤¯½ë¤¤¡¡Ä«ÈÕ¤âÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
º£Æü19Æü¤âÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°½Å¸©Æî°ËÀªÄ®¤Ç¤Ï¸áÁ°8»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬30.1¡î¤ÈÁá¤¯¤â¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤Ë¡£´ØÅì¤Ê¤É¤â¿¿²ÆÆü¤ËÇ÷¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä«ÈÕ¤â´Þ¤á¤Æ½ë¤µ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤âÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«¤«¤é30¡îÄ¶¤¨¡¡ÆüÃæ¤ÏÂÎ²¹ÊÂ¤ß
º£Æü19Æü¤â¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°8»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»°½Å¸©Æî°ËÀªÄ®¤Ç30.1¡î¤ÈÁá¤¯¤â¿¿²ÆÆü¤Ë¡£¤³¤Î¤Û¤«ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç29.7¡î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç29.3¡î¤Ê¤É¿¿²ÆÆü¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ç¤¹¡£
Í¼Êý¤Þ¤Ç30¡îÄ¶¤¨
Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ç¤Ï¡¢º£Æü19Æü¤Î¸á¸å¤Îµ¤²¹¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢30¡î°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¤Ç¤ÏÍ¼Êý6»þ¤Ë¤«¤±¤Æ30¡î°Ê¾å¤Ç¡¢Åìµþ¤â¸á¸å4»þº¢¤Þ¤Ç¤Ï30¡î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÈµ¤¤¬µïºÂ¤ê¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìë¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö¤Î²°³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìë´Ö¤Î¼¼Æâ¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤âÌýÃÇ¤»¤º¤Ë½ë¤µÂÐºö¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìë´Ö¤Î½ë¤µÂÐºö¤ò
Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢µ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼¼Æâ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¿²¤ëÁ°¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕÄøÅÙ¤Î¿å¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ëí¸µ¤Ë¾ï²¹¤Î¿å¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¼¼¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿»þ¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò3¡Á4»þ´Ö¤Ï»È¤¦¤è¤¦ÀßÄê¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÄ«¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿Êý¤¬·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£