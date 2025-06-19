・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７５．１４ドル（＋０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４０８．１ドル（＋１．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６８６．６セント（－２２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７４．２５セント（＋２５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３３．５０セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０７４．７５セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３１４．４０（＋０．３９）

出所：MINKABU PRESS