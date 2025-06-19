１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７５．１４ドル（＋０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０８．１ドル（＋１．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６８６．６セント（－２２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７４．２５セント（＋２５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３３．５０セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７４．７５セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１４．４０（＋０．３９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７５．１４ドル（＋０．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０８．１ドル（＋１．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６８６．６セント（－２２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７４．２５セント（＋２５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３３．５０セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７４．７５セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１４．４０（＋０．３９）
出所：MINKABU PRESS