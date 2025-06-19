¾®µû·¿¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢Ãæ¤«¤é¥È¥í¥ê¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï...¡¡Ê¡Åç¡¦¤¤¤ï¤»Ô¡Ö¤á¤Ò¤«¤ê±ö¥Á¥ç¥³¡×¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÆüËÜ¶¶¤Õ¤¯¤·¤Þ´ÛMIDETTE¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡Ö¤á¤Ò¤«¤ê±ö¥Á¥ç¥³¡×¤À¡£
¤á¤Ò¤«¤ê¤È¤Ï¡¢ÂÎÄ¹15¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤Êµû¤À¡£É¸½àÏÂÌ¾¤Ï¡Ö¥¢¥ª¥á¥¨¥½¡×¤À¤¬¡¢ÌÜ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢ÀÄÎÐ¿§¤Ë¸÷¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤á¤Ò¤«¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ¿¹¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ï¤²¤Î¤á¤Ò¤«¤ê¤ÏÆÃ¤Ë»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´³Êª¤äÍÈ¤²Êª¡¢»É¿È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¿©¤µ¤ì¤ë»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤À¡£2001Ç¯10·î1Æü¤Ë¤Ï¡Ö»Ô¤Îµû¡×¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤á¤Ò¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤á¤Ò¤«¤ê¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢±ö¥Á¥ç¥³¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾®µû¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È......¤Ã¤Æ¥³¥È¡ª¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¶²¤ë¶²¤ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤Ï...
Ãæ¿È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
4¸ÄÆþ¤ê¤Ç¡¢1¤Ä¤º¤Ä¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÞ¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÌÌ¤Çµû¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤¬......·Á¤¬µû¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¶²¤ë¶²¤ë¡¢°ì¸ý¤«¤¸¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£Ãæ¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤¬¡¢¥È¥í¥ê¤È½Ð¤ÆÍè¤¿¡£
......À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤À¡ª¡¡Ç»¸ü¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡ª
¤â¤·¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤á¤Ò¤«¤ê¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë......¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£°Â¿´¡£
±ö¥Á¥ç¥³¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÎ³¤Î±ö¤¬¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤¤Ã¤Ý¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·Á¤È¥³¥ì¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤á¤Ò¤«¤ê±ö¥Á¥ç¥³¡×¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤»Ô¤Î¡Ö¤¤¤ï¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¡¢Ãæ¤Î±ö¡ÊÁÆÌÜ¤Î³¤±ö¡Ë¡¢À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£
2008Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ²Û»ÒÂçÇîÍ÷²ñ¤ÇÌ¾ÍÀÁíºÛ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤É¤³¤¬¤á¤Ò¤«¤ê¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ëà¸«¤¿ÌÜá¤é¤·¤¤¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¥Ñ¥¯¤Ã¤È¤¤¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ô¤Îµû¡×¤ò¾Ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¤ËÌ£¤âÈ´·²¡¢¤³¤ì¤Ï¤ªÅÚ»º¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
Ê¡Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ï³§¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£