back numberが、2025年6月20日に放映されるモスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇に新曲「ある未来より愛を込めて」を書き下ろしたことを発表した。 ◆CM『食べるHAPPY』篇 新ブランドCMでは、「食べるHAPPY」をコンセプトに、老若男女問わずモスバーガーで時間を過ごすさまざまな人たちの“食を通じて心が動く瞬間”を写真で切り取りながら、食が私たちに幸せをもたらしてくれることを表現したという。CM内で使用している写真は、世界的な写真家として知られるハービー・山口に撮影を依頼し、日常の何気ないシーンで生まれる幸せな瞬間や表情をナチュラルに映し出している。 本CMのために書き下ろされた新曲「ある未来より愛を込めて」は、タイトル通り愛と優しさに満ち溢れた、前向きな気持ちになれる素敵な楽曲となっているとのこと。「ある未来より愛を込めて」は6月20日配信リリースとなる。 ◆ ◆ ◆ ■back number コメント子供の頃の休日に家族と食べたモスバーガー 高校時代に部活の帰りに友達と食べたモスバーガー スタジオで編曲作業の休憩時間にback number3人で食べるモスバーガー 今までモスバーガーからたくさんもらってきた「ワクワク」とか「笑顔」とか「また頑張ろう」 ……そんなポジティブなエネルギーを楽曲にしたらどんな形だろう?少しは恩返しが出来たりするかな?なんてところから作りはじめたら、出来上がった曲に涙が出て、またモスバーガーに力をもらってしまった気がしています。 今回のコラボレーションで、身体の内側からも外側からも、こだわりと愛を受け取ってもらえたら嬉しいです。 清水依与吏(back number) ◆ ◆ ◆ ◾️新ブランドCM概要・CMタイトル :『食べるHAPPY』篇(15秒・30秒)・放映開始日 : 2025年6月20日(金)・放送エリア : 全国 ◆back number「ある未来より愛を込めて」2025年6月20日(金)配信リリース配信リリースURL:http://backnumber.lnk.to/sincerely_from_a_future

The post back number、モスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇に書き下ろしの新曲起用決定 first appeared on BARKS.