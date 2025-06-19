Ž¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤Ž£¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ò¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÉÁ¤¯Ž¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊóÆ»Ž£¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶
¢£¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢
¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤¬Ï¢Æü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÌóÀéÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢5·î26Æü¡Á6·î1Æü¤Ë4223±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼¡¤Î½µ¤Ë¤Ï4260±ß¤ËÈ¿È¯¡£¤µ¤é¤Ë6·î9Æü¡Á15Æü¤Ë¤Ï4176±ß¤Ø¤ÈºÆ¤ÓÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤Î2½µ¡Ê5·î19Æü¡Á6·î1Æü¡Ë¤Î²Á³Ê²¼Íî¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ï¡Ö2½µÏ¢Â³¤ÇÊÆ²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢À¯ºö¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö2½µÏ¢Â³¤Î²Á³ÊÄã²¼¤Ï26½µ´Ö¤Ö¤ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Î¸ú²Ì¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¤³¤Î¡Ö2½µÏ¢Â³²¼Íî¡×¤òÂ®Êó¤ÇÊó¤¸¡¢¾®Àô»á¤ÎÈ¯¸À¤äÂàÄ£»þ¤Î±ÇÁü¤ò·«¤êÊÖ¤·ÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï±ÇÁü¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¾®Àô»á¤Î¡Ö³¨±Ç¤¨¡×¤¬¤¹¤ëÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏ¢Æü·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÉÅÔ¹ç¤¬°¤¤¤³¤È¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÉÅÔ¹ç¤¬°¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÇÀÀ¯¤Î·ç´Ù¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÊóÆ»¤¬¾®Àô»á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¸ºÈ¿À¯ºö¤Î¼ºÇÔ¡×¤È¤¤¤¦ÊÆ²Á¹âÆ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È÷ÃßÊÆÊóÆ»¤ËÉ½¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö6¤Ä¤Î°ÊÊ¡×
¤Þ¤¿¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÂçÊü½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÁÒ¸ËÈñÍÑ¤ÎÊäÅ¶¤Ë¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉû¼¡Åª¤Ê°±Æ¶Á¤â±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï¡¢ÊÆ¤ÎÀ¸»º²á¾ê¤òÍÞ¤¨ÊÆ²Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢1971Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó46Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÏÇÀ²È¤ËÂÐ¤·¤ÆºîÉÕÌÌÀÑ¤Îºï¸º¤òµá¤á¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊä½õ¶â¤ò»Ùµë¤·¤ÆÀ¸»ºÄ´À°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¡Ö5¥¥í2000±ß°Ê²¼¡×¤ÎÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹¥°ÕÅª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Ä¹´üÅª¤Ê¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ÏµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£Ã±¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¶¡µë¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´À°¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀïÎ¬¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ²È¤Î·Ð±Ä¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¤³¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö°ÊÊ¡×¤¬ÊÀ³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö°ÊÊ¡×¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î6¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
2¡¥ÆÃ¸¢Åª¤Ê°Õ¼±
3¡¥²á¾ê¤Ê¤¢¤ª¤ê
4¡¥¸¢ÎÏ¤Ø¤Î×ÖÅÙ
5¡¥²£ÊÂ¤Ó¼çµÁ
6¡¥±£ÊÃÂÎ¼Á
¢£»ëÄ°Î¨¤È»ëÄ°¼Ô¥¦¥±¤òÁÀ¤Ã¤¿Âå½þ
º£²ó¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÇÉ¼ê¤Ç»ëÄ°Î¨¤¬²Ô¤²¤ë¡É±é½Ð¤Ë¾è¤¸¡¢À¯ºö¤ÎËÜ¼Á¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¸æÍÑÊ¹¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ÎÈ¯¸À¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·Êó¤¸¡¢¡Ö5¥¥í2000±ß¤Î¥³¥á¡×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸ºÈ¿À¯ºö¤Î¼ºÇÔ¤äÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¾ò·ï¤È¤¤¤Ã¤¿º¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÉô¤ÎÉ¾ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤¬½îÌ±¤Îº¤µç¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤¹¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Î¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅª¤ò¼Í¤¿¸«²ò¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¾®Àô¡á½îÌ±¤ÎÌ£Êý¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¹½¿Þ¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¡¢¡Öº£¤¹¤°°Â¤¤ÊÆ¤ò¡×¤È¤¤¤¦Ã»ÍíÅª¤ÊÊØµ¹¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀÀ¯¤Î¹½Â¤Åª·ç´Ù¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»»ÑÀª¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀÅª¤Ê¾ðÊóÁàºî¤È¤â¸À¤¨¡¢»ëÄ°Î¨¤ÈÂç½°¼õ¤±¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂÎ¼Á¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÇÀÀ¯¤Î·ç´Ù¡×¤è¤ê¡ÖÀ¯¼£·à¡×Ãæ¿´¤ÎÊóÆ»¤Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²á¾ê¤Ê±é½Ð¤ä°õ¾ÝÁàºî¤Ï¡¢2023Ç¯6·î29Æü¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖÄá¸«½÷»ÒÂçÀ¸»É»¦»ö·ï¡×ÊóÆ»¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¥Í¥¤¥ë¤¬ÇÉ¼ê¤Ç¥á¥¤¥¯¤ÎÇ»¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÂÐ¾Ý¤âÃËÀ¤ËÊÐ¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÆÃÄê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊÔ½¸¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Î´í¤¦¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹À¤Î¤¢¤ë¥Í¥¿¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ëÄ°Î¨¤À¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÉÊ¹ÔÊýÀµ¤Ç¤¢¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÇÉ¼ê¤Ç¡È¤¤¤Þ¤É¤¤Î¡É¼ã¼ÔÁü¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¼õ¤±¤òÍ¥Àè¤·¤¿¹½À®¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¤Î¾ÇÅÀ¤Ï»ö·ï¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±é½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÊª¸ì¡×¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»»ÑÀª¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤À¡£ËÜÍè¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ëÀ¯¼£·à¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔ°Â¤òÀú¤ë±é½Ð¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£»ëÄ°Î¨¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊóÆ»¤ÎËÜ¼Á¤¬Ç±¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜÍè¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Öº£¤Ï¤³¤ì¤¬ÌäÂê¤À¡×¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ËÄó¼¨¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥¢¥¸¥§¥ó¥À¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊµÄÂêÀßÄê¡Ë¡×¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»ëÄ°Î¨»ê¾å¼çµÁ¤¬¤½¤ÎËÜÍè¤Îµ¡Ç½¤òÂ»¤Ê¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¸ø¶¦À¡×¤È¡Ö¾¦¶ÈÀ¡×¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ëÄ°Î¨»ê¾å¼çµÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤«¤éÇÛ¿®¤Ø¤È¼´Â¤ò°Ü¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¡Ê¶âÌÙ¤±¡Ë¡×¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Îµò¤ê½ê¤ÏÊóÆ»¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊóÆ»¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò°ì¿È¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤È°Û¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¡×¤È¡Ö¸ø¶¦À¡×¤Ë¤¢¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¼é¤ë»ÈÌ¿¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊóÆ»¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÂ®Êó¤ä¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ÎÄóµ¯¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¸ø¶¦À¡×¤È¡Ö¾¦¶ÈÀ¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆâÍÆ¤ËÊÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¡ÊÊª¸ìÀ¡Ë¡×¤ò²áÅÙ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
2¡¥¤Î¡ÖÆÃ¸¢Åª¤Ê°Õ¼±¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢»ä¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ø¡û¡û»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¡û¡û¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö»ö·ï¤¬²ò·è¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¡¢¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡×¤ÈÎ±°û¤ò²¼¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖÈïµ¿¼Ô¡×¤¬¡¢¤¢¤¿¤«¤â¡ÖÈÈ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢»ö·ï¤¬½ª·ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£
¢£¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ä¤ëÆÃ¸¢°Õ¼±
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼èÄ´¤Ù¤äºÛÈ½¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤ÆÍºá¤«¤É¤¦¤«¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»¤Ï¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¡Ö²ò¼á¡×¤ò¡Ö»ö¼Â¡×¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬»ý¤Ä¡ÖË½ÎÏÀ¡×¤ä¡Ö¶¯À©ÎÏ¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÇ§¼±¤ò°ìÊý¸þ¤ËÆ³¤¯ÎÏ¤À¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ï±Ô¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥ÞÀ¤ä¥¦¥±¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¡ÖÂç¤²¤µ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÆó¼¡Èï³²¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°¤¤ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤ÎÆÃÀ¤òÅª³Î¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë°Õ¸«¤â½Ð¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¡£ÈÖÁÈ¤òºî¤ëÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥°ÌÅª¤Ê´¶³Ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤òÆ³¤¯Â¸ºß¡×¡Ö¾ðÊó¤ò°·¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÎ©¾ì¡×¤È¹Í¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤è¤ê¤â¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÆÃ¸¢Åª¤Ê°Õ¼±¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤Ï¡¢¾å²¼´Ø·¸¤È¼«¸Êµ¾À·¤òÈþÆÁ¤È¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¤¥º¥à¡×¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÁÈ¿¥Ê¸²½¤È¤âÄÌÄì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°Î¨¤äÏÃÂêÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÊóÆ»ÂÐ¾Ý¤ÎÂº¸·¤µ¤¨·Ú»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâÉô¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²á¾ê¤Ê¤¢¤ª¤ê¤¬ÉÔ°Â¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö°ÊÊ¡×3¡¥¤Î¡Ö²á¾ê¤Ê¤¢¤ª¤ê¡×¤Ï¡¢³ØÀ¸¤â¡ÖÂç¤²¤µ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¼¹ï²½¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°åÎÅÊø²õ¤Î´íµ¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤Î²á¾ê¤Ê¤¢¤ª¤ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊÆ¤¬»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡ª¡×¡ÖÇã¤¤¤À¤á¤¬²ÃÂ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¸½¤È½Å¤Ê¤ë¡£¡ÖÊÆ²Á¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡ª¡×¤ÈÏ¢ÆüÊó¤¸¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²Á³Ê¤Î²¼Íî¤ä»Ô¾ìÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Öº£¤¹¤°Çã¤ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢Çã¤¤¤À¤á¤¬È¯À¸¡£²Á³ÊÊÑÆ°¤Î¶¯Ä´¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤ÎÁýÉý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
°ÊÊ4¡¥¡Ö¸¢ÎÏ¤Ø¤Î×ÖÅÙ¡×¤ä5¡¥¡Ö²£ÊÂ¤Ó¼çµÁ¡×¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ç¸«¤é¤ì¡¢6¡¥¡Ö±£ÊÃÂÎ¼Á¡×¤ÏÀè¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸²ºß²½¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âº£²ó¤Î¡ÖÈ÷ÃßÊÆÊóÆ»¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÄ¨¤ê¤â¤Ê¤¯·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸¢ÎÏ¤Ø¤Î×ÖÅÙ¡×¤ÏÀ¯ÉÜ¤ä¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷ÌÈµö¤Î¹¹¿·¿³ºº¤òÁíÌ³¾Ê¤¬Ã´¤¦¤¿¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÊóÆ»¤ò¤·¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¼çµ¬À©¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÀ¯ÉÜ¤Î¡È¤´µ¡·ù¼è¤ê¡É¤Ø¤È·¹¤¯¡£
¡ÖÂ¾¶É¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¦¤Á¤â¤ä¤ë¡×¡Ö¤Û¤«¤¬ÊóÆ»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¦¤Á¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö²£ÊÂ¤Ó¼çµÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤âÆ±Á³¤À¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¡¢¡ÖÇÀÀ¯¤Î·ç´Ù¡×¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë6¤Ä¤Î¡Ö°ÊÊ¡×¤ÏÃÏÂ³¤¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÈ÷ÃßÊÆÊóÆ»¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
º£²ó¤ÎÊÆ²ÁÌäÂê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬°ì»þÅª¤Ê²Á³ÊÄ´À°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÇÀ¶È¤ÎÎ®ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤äÀ¸»º¼Ô¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¯¼£·à¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¡×¤ä¡ÖÊóÆ»¤ÎÆÈÎ©À¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¤Î¼ºÇÔ¤¬¸½ºß¤Î¥³¥á²Á³ÊÌäÂê¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
À¯¼£²È¤ÎÈ¯¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÀ²È¡¦¾ÃÈñ¼Ô¡¦·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ê¤É°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÊóÆ»¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£Â®Êó¤ä¥¹¥¯¡¼¥×ÁÀ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤äÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤òÁý¤ä¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤äÄ´ººµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½Ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¡ÖWorld Values Survey Association¡ÊWVSA¡Ë¡×¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¡ÖÀ¤³¦²ÁÃÍ´ÑÄ´ºº¡×¡Ê2017¡Á2022Ç¯¼Â»Ü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ìó64.9¡ó¤È¡¢Â¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï22.6¡ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Îº¹¤Ï¸²Ãø¤À¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤¬¹â¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë°ì¶Ú¤Î¸÷ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÛ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸þ¤«¤¦¤Ù¤Ì¤Íè¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¡Ö¿®Íê´¶¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉåÇÔ¤ò»ß¤á¡¢¡Ö¥ª¥ï¥³¥ó¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÆ»¤Ê¤Î¤À¡£
----------
ÅÄÊ¥ ½ÓÉ§¡Ê¤¿¤Ö¤Á¡¦¤È¤·¤Ò¤³¡Ë
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¼Ò°÷¡¢ºùÈþÎÓÂç³Ø·Ý½ÑÊ¸²½³Ø·²¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ÄÀì½¤¶µ¼ø
1964Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÈë¶¤òË¬¤Í¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤¿¹ñ¤Ï100¥«¹ñ°Ê¾å¡£¡ÖÏ¢¹çÀÖ·³¡×¡Ö¹âÎð½éÈÈ¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÇÉ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£2023Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤ÏºùÈþÎÓÂç³Ø·Ý½ÑÊ¸²½³Ø·²¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ÄÀì½¤¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øº®ÆÙ»þÂå¤Î¿·¡¦¥Æ¥ì¥ÓÏÀ¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¼å¼Ô¤Î¾¡Íø³Ø ÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤ò¶¯¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¡È¥Æ¥ìÅìÎ®¡ÉµÕÅ¾È¯ÁÛ¤ÎÈëÌ©¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤È¾¯Ç¯ÈÈºá¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô »ä¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈë¶¤Ë³Ø¤Ö¹¬¤»¤Î¤«¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£ÆüËÜÊ¸éº²È¶¨²ñÀµ²ñ°÷¡¢ÆüËÜ±ÇÁü³Ø²ñÀµ²ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²ñ¡¢·Ý½Ñ²Ê³Ø²ñÀµ²ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹³Ø²ñÀµ²ñ°÷¡¢ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñÀµ²ñ°÷¡£±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò35¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
----------
¡Ê¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¼Ò°÷¡¢ºùÈþÎÓÂç³Ø·Ý½ÑÊ¸²½³Ø·²¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ÄÀì½¤¶µ¼ø ÅÄÊ¥ ½ÓÉ§¡Ë