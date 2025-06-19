½¬¶áÊ¿¤ÎÀÚ¤ê»¥Ž¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÇÆ¸¢Ž£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¥È¥é¥ó¥×¤ò¾ùÊâ¤µ¤»¤¿Ž¢Ãæ¹ñ¤Î¶¯¤ßŽ£¤ÈŽ¢¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤¿¼åÅÀŽ£
¢£5·î¤ËÊÆÃæ´ØÀÇ¹ç°ÕÀ®Î©¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó³Ú´Ñ¥à¡¼¥É¤¬¹¤¬¤ë
4·î°Ê¹ß¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Ï¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î2Æü¤ÎÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ°Ê¹ß¡¢Î¾¹ñ¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¹çÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂÐÃæÍ¢ÆþÉÊ¤Ë145¡ó¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂÐÊÆÍ¢ÆþÉÊ¤Ë125¡ó¤â¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤¢¤¦°Û¾ï¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆÃæ´Ö¤ÎËÇ°×³èÆ°¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÄä»ß¤·¤«¤Í¤Ê¤¤100¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹â´ØÀÇ¤Ï»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Î¸«Êý¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢ÊÆÃæÎ¾¹ñ¤Ï5·î10¡Á11Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤ò¼Â»Ü¡£5·î12Æü¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë²Ý¤·¤¿ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÂçÉý°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡¹çÀ®ËãÌô¤ÎÎ®Æþ¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ë20¡ó¤Ï°Ý»ý¡¢¢125¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò34¡ó¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¡¢¤¦¤Á24¡ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï5·î14Æü¤«¤é90Æü´ÖÄä»ß¡¢»Ä¤ê¤Î10¡ó¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£Ãæ¹ñÂ¦¤âÂÐÊÆÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë4·î2Æü°Ê¹ß¤Ë¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿Èó´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò°ì»þÄä»ß¤Þ¤¿¤ÏÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Áº£¸å90Æü´Ö¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò30¡ó¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÊÆÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò10¡ó¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤¬¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¾¹ñ¤¬·ÐºÑÅª°±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤êÁá´ü¤«¤ÄÂçÉý¤Ê´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤è¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¹ç°Õ¤ò¹¥´¶¤·¡¢ÊÆ¹ñ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥È¥ê¥×¥ë°Â¡×¡Ê³ô°Â¡¦¥É¥ë°Â¡¦ºÄ·ô°Â¡Ë¤¬¼ýÂ«¡¢Ãæ¹ñ³ô¤â¾å¸þ¤¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï³Ú´Ñ¥à¡¼¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢ºÆ¤ÓÈóÆñ¤Î±þ½·¤Ë
¤·¤«¤·¡¢¹ç°Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Í¢½Ðµ¬À©¤ÎÍú¹Ô¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢5·îËöº¢¤«¤éºÆ¤ÓÊÆÃæÁÐÊý¤¬ÈóÆñ¤·¤¢¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬°ì»þÄä»ß¤Þ¤¿¤ÏÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤È¤·¤¿Èó´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤È¤Ï¡¢»º½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯Ãê½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡Ê´õ¾¯¶âÂ°¡Ë¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï4·î4Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬²Ý¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹7¼ï¡Ê¥µ¥Þ¥ê¥¦¥à¡¢¥¬¥É¥ê¥Ë¥¦¥à¡¢¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥à¡¢¥¸¥¹¥×¥í¥·¥¦¥à¡¢¥ë¥Æ¥Á¥¦¥à¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥¦¥à¡¢¥¤¥Ã¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¤Î´ØÏ¢ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¢½Ð»þ¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ø¤Îµö²Ä¿½ÀÁ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¼õ¤±¤¿¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÄ´Ã£Æñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¤¬°ìÉô¼Ö¼ï¤ÎÀ¸»º¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¼«Æ°¼Ö¶È³¦ÃÄÂÎ¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤Ë½ÅÂç¤Ê»Ù¾ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤Î·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¹ç°ÕÀ®Î©¸å¤ËÊ£¿ô¤Îº¹ÊÌÅªÁ¼ÃÖ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤½¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤Ï¡¢¡¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê²Ú°Ùµ»½Ñ¡ËÀ½¤ÎAI¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¡¢¢È¾Æ³ÂÎÀß·×¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ä¹Ò¶õµ¡ÉôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¡¢£Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶µ¬À©¶¯²½¡¢¤ò»Ø¤¹¡£
¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢5·î13Æü¤ËÊÆ¹ñ¾¦Ì³¾Ê»º¶È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊBIS¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎAI¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ÖAscend¡×¥Á¥Ã¥×¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍýµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ³«È¯¡¦À½Â¤¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ¤ÏÍ¢½Ð´ÉÍýµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·Ù¹ð¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡Ê¢¨1¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÅÅ»ÒÀß·×¼«Æ°²½¡ÊEDA¡Ë¥½¥Õ¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊÆ¥·¥Î¥×¥·¥¹¤Ê¤É¼çÍ×´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢BIS¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÈÎÇä¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õµ¡ÉôÉÊ¤ä²½³ØÉÊ¡Ê¥¨¥¿¥ó¡¦¥Ö¥¿¥óÀ½ÉÊ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÐÃæÍ¢½Ð¤òµ¬À©¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀß·×¥½¥Õ¥ÈÈÎÇä¤òÀ©¸Â¤Ø¡Ý´Ø·¸¼Ô¡×Bloomberg¡¢2025Ç¯5·î29Æü¡£¡ÖÊÆ¥·¥Î¥×¥·¥¹¡¢¿·¤¿¤ÊÍ¢½Ðµ¬À©¼õ¤±Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÄä»ß¡á¼ÒÆâ¥á¥â¡×¥í¥¤¥¿¡¼¡¢2025Ç¯5·î30Æü¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖÊÆÀ¯ÉÜ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÍ¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÍ¢½ÐÄä»ß¡áNYT¡×¥í¥¤¥¿¡¼¡¢2025Ç¯5·î29Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¸þ¤±¥¨¥¿¥óµ¬À©¡¢ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬µö²ÄÀ©¤Ë¡×²½³Ø¹©¶ÈÆüÊó¡¢2025Ç¯6·î3Æü¡£
£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢5·î28Æü¤Ë¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È´Ø·¸¤ò¤â¤ÄÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ä¡¢½ÅÍ×Ê¬Ìî¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶¤ò¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¾Ã¤¹¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£6·î¤ËÊÆÃæ¶¨µÄ¼Â»Ü¤â¡¢³Ú´Ñ»ë¤Ï¶ØÊª
¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸°²½¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢6·î5Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å½é¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤«¤é¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¾¼Ô¤ÏÁê¸ßË¬Ìä¤òÄó°Æ¤·¡¢³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤â¶á¤¯³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢6·î9¡Á10Æü¤Ë¤Ï±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç2²óÌÜ¤ÎÊÆÃæ³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¡Ê6·î13Æü¡Ë¤Ç¤Ï¶¨µÄ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢5·î¤Î¹ç°Õ¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤¿¤á¤ÎÏÈÁÈ¤ßÀßÃÖ¤Ç°ìÃ×¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÊÆÃæÁÐÊý¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤¬½ù¡¹¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¶¨µÄ½ªÎ»¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼§ÀÐ¤ÈÉ¬Í×¤Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬Ãæ¹ñ¤«¤éÀè¹Ô¤·¤Æ¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶¼è¾ÃÁ¼ÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¶¨µÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡ÉôÉÊ¤äÈ¾Æ³ÂÎ¡¢È¾Æ³ÂÎ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿·Á¤Ç´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆÃæ´Ö¤Ç°ì»þÅª¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤âµ°Æ»½¤Àµ¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢¶¨µÄ¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÁ°¸þ¤¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Ï6¥«·îÄøÅÙ¤Î´ü¸ÂÉÕ¤¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡Ê¢¨3¡Ë¡¢ºÆ¤ÓÍ¢½Ðµ¬À©¤ò½ä¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ê¤¦¤ë¤¿¤á¡¢³Ú´Ñ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Îµ»½Ñ¤ò½ä¤ë¶¥Áè¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤ÉÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¿Ç°¤¬»Ä¤ë¡£
¡Ê¢¨3¡Ë "China Puts Six-Month Limit on Its Ease of Rare-Earth Export Licenses, " Wall Street Journal, June 11 2025.
¢£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤ò°®¤ëÃæ¹ñ
º£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¡µë¤Ë´Ø¤·¤Æ»ÙÇÛÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÍ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤¬²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦À¸»º¥·¥§¥¢7³ä¡¢ÀºÀ½¥·¥§¥¢9³ä¤òÀê¤á¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤½Å´õÅÚÎà¤Î»º½ÐÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅªÍøÅÀ¤ò»ý¤Ä¾å¡¢°Â²Á¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤ÈÀºÀ½¤ÎºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë´Ä¶±øÀ÷¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤Î´Ë¤µ¤ò¶¯¤ß¤ËÀºÀ½Ê¬Ìî¤Ç¤âÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2010Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¹ñ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤¿¤á¡¢¼«¹ñ¤Ç¤ÎºÎ·¡³ÈÂç¤äÄ´Ã£¸µ¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢IEA¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2040Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹À¸»º¤Î55¡ó¡¢ÀºÀ½¤Î78¡ó¤òÃæ¹ñ¤¬Àê¤á¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶¡µë¤ÎÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÏÅöÌÌÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
º£¸å¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤ò¸ú²ÌÅª¤Ê¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î°±Æ¶Á¤¬¸²ºß²½¤·»Ï¤á¤¿
Â¾Êý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë·Êµ¤¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¡Ö¼å¤ß¡×¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢5·î14Æü¤«¤é90Æü´Ö¤ÎÄä»ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë24¡óÊ¬¤ÎÂÐÃæÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬ºÆ¤ÓÉê²Ý¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢5·î¤ÎËÇ°×Åý·×¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂÐÊÆÍ¢½Ð¤¬Á°Ç¯Èæ¢¥34.5¡ó¤È4·î¡Ê¢¥21.0¡ó¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£Í¢½ÐÁ´ÂÎ¤â¡Ü4.8¡ó¤È4·î¡Ê¡Ü8.1¡Ë¤«¤é¸ºÂ®¤·¤¿¡£¼ç¤ËASEAN¸þ¤±¤¬¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤Î¸º¾¯¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¹â´ØÀÇ²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î±ª²óÍ¢½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ASEAN¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿À¸»ºµòÅÀ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤¬Áý¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢±ª²óÍ¢½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸åÆ±ÍÍ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇASEAN¸þ¤±Í¢½Ð¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
°ìÉô¤ÎÍ¢½Ð´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÊÆÍ¢½Ð¸º¾¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿Í°÷ºï¸º¤Ê¤É¸ÛÍÑ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡Ê¢¨4¡Ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï4·îËö°Ê¹ß¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±´ð¶â¤Î´ÔÉÕÎ¨°ú¤¾å¤²¡¢Í¢½ÐÉÊ¤Î¹ñÆâÈÎÇä¤Ø¤ÎÅ¾´¹»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð´ë¶È»Ù±çºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ØÀÇ¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¡¢´û½Ð¤ÎÀ¯ºö¤ÇÂÐ±þ¤¬½½Ê¬¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¢¨4¡Ë "Beijing Doesn't Want America to See Its Trade-War Pain, " Wall Street Journal, May 2, 2025.
¢£º£¸å¤Î¶¨µÄ¤ÏÍ¢Æþ³ÈÂç¤ä²á¾êÀ¸»ºÀ§Àµ¤¬¾ÇÅÀ¤Ë
º£¸å¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢Àè½Ò¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ò¾Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ËÇ°×ÀÖ»ú½Ì¾®¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤äÃæ¹ñ¤Î²á¾êÀ¸»ºÀ§Àµ¤òµá¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤í¤¦¡£
Í¢Æþ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÊÆÍ¢Æþ³Û¡Ê2020¡Á21Ç¯¤Î¹ç·×¡Ë¤¬2020Ç¯¤ÎÊÆÃæ·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨Äê¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ÌÜÉ¸³Û¤ÎÌó6³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨5¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¹Ò¶õµ¡¡¦ÉôÉÊ¤Ê¤ÉÌ¤Ã£Ê¬¤¬Âç¤¤¤Ê¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¢¨5¡ËChad P. Bown, "US-China phase one tracker: China's purchases of US goods," Peterson Institute for International Economics, July 19, 2022.
Â¾Êý¡¢²á¾êÀ¸»ºÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤âÌäÂê»ë¤·¤Æ¤ª¤êÅ´¹Ý¤Ê¤É°ìÉô»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´û¤ËÂÐ±þ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¿·¶½»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¸½ºß¿¶¶½¤·¤Æ¤¤¤ë»º¶ÈÀ¯ºö¤ÎÀ§Àµ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆñÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò¤â¤ÄÃæ¹ñ¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÄã¤¤ÂÐÊÆÍ¢Æþ³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿Í×µá¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ä¤Ä¡¢²á¾êÀ¸»ºÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é²¿¤«¤·¤é¤Î¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
90Æü´Ö¤Î¶¨µÄ¤Î´üÆü¤Ç¤¢¤ë8·îÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¡¢ÊÆÃæ¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤È´ËÏÂ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢¶¨µÄ¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤É¤¦¤«¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
----------
¶Ì°æ Ë§Ìî°ËÆ£ÃéÁí¸¦¡¡¼çÇ¤¸¦µæ°÷
2011Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡Ê¹ñºÝ¼Ò²ñ²Ê³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£Æ±Ç¯4·î¤ß¤º¤ÛÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë½¾»ö¡£2019Ç¯ÊÆ¹ñJohns Hopkins University School of Advanced International Studies¡Ê¹ñºÝ·ÐºÑ¡¢Ãæ¹ñ¸¦µæÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£2021Ç¯¤è¤ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
----------
¡Ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦¡¡¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ¶Ì°æ Ë§Ìî¡Ë