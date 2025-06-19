¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¤ª½Ð¤«¤±ÊýË¡¤¬»Â¿·¡Ä¡ª¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥³¥í¥³¥í Áö¤ê²ó¤ëÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¤ª½Ð¤«¤±Æ°²è¤¬»Â¿·¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¤È¡¢SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª»¶Êâ¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¾·Â11.5¥»¥ó¥Á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤ÆÍ§¿ÍÂð¤òË¬¤ì¤¿¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡£Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥³¥í¥³¥í¤È¼«Í³¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥³¥í¥³¥í¤ÈÁö¤ê²ó¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼
¼«Ê¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë13Ç¯Êë¤é¤¹XÌ¾¡¦¤«¤ó¤µ¤Ó¡÷ÉÔ»×µÄ¤ÎÌ¡²èÉÁ¤¤µ¤ó¡Ê@kansabi_kk¡Ë¡£6·î¾å½Ü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¼«Âð¤Ë¡¢¸þ¤«¤¤¤Ë½»¤à¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÃã¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Éô²°Ãæ¤ò¼«Í³¤Ë¥³¥í¥³¥í¤·¤Æ¤¤¤Æ²è´üÅª¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×
»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢70ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¤µ¤ó¡£¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Ï2ºÐ¤Î¥ª¥¹¤Ç¡¢°¦¾Î¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸ì¤Çà¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Á¤ã¤óá¤òÉ½¤¹¡Ö¥Á¥ç¥ß¥·¡×¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª»¶Êâ¥Ü¡¼¥ë¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¹ØÆþ¡£¸ÆµÛÍÑ¤ÎÄÌµ¤¸ý¤¬24¸Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤Î¿ôÆü´Ö¤Ï¤ª»¶Êâ¥Ü¡¼¥ë¤ò³«¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÍ·¤Ó¾ì¤ä¥½¥Õ¥¡¤ËÃÖ¤¡¢¼«Í³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¡£1½µ´Ö¸å¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÆþ¤Ã¤ÆÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼«Í³¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Áö¤ë»þ´Ö¤Ï10¡Á15Ê¬¤ÈÃ»¤¯À©¸Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£»È¤ï¤Ê¤¤Æü¤â¡¢Ãæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÌµÍý¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤ÇÉô²°Ãæ¤òÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥³¥í¥³¥í¤ÈÉô²°¤òÁö¤ê²ó¤ëÆ°²è¤ÏÂçÈ¿¶Á¡£¡ÖÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤À¤·¡¢¼«Í³¤Ë¤ª»¶Êâ¤â¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö±¿Æ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÏÉô²°¤ò»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¥·¥Ã¥³¤·¤Ê¤¬¤éÇúÁö¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦»³ÏÆ Ì¤ºÚÈþ¡Ë