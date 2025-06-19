Ž¢¥ª¥ë¥«¥ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×Ž£¤ËÀø¤àÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÂç¸í²ò
µ¤ÉÕ¤±¤Ð¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï°ÂÁ´Àâ¡×¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§tabiphoto / PIXTA¡Ë
¡Ú¿Þ¡Û¥ª¥ë¥«¥ó¤È£Ó¡õ£Ð500¡¢²áµî1Ç¯¤È²áµî£³Ç¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÈæ³Ó
2018Ç¯¤Ë¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤ÏS&P500¤ÈMSCI ACWI¡Ê°Ê¸å¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖFP¤Ï¥ß¥¿¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¹â¶¶À®Ôè¤µ¤ó¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤ª¶â¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇº¤ß¤ò¤È¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤ËÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê
¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÏÀÄ´¤¬S&P500¤Î¤Û¤¦¤¬À®Ä¹À¤¬¹â¤¯¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤ÎÊý¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ò¹¥¤à¿Í¤¬¥ª¥ë¥«¥ó¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ë¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¡×¤³¤È¤Îº¬µò¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏËÜÅö¤ËÄã¤¤¤Î¤«
¤¢¤Ê¤¿¤ÏNISA¸ýºÂ¤Ç¤É¤ó¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤äÁêÃÌ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏMSCIÁ´À¤³¦³ô¼°»Ø¿ô¡Ê¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¤äS&P500¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¤äS&P500¤Î¤ß¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¾¦ÉÊ¡Ê¥ª¥ë¥«¥ó¤Þ¤¿¤ÏS&P500¡Ë¤òÁª¤ó¤À¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ª´«¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ö»ä¥ª¥ë¥«¥óÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£¿ô¤ÎÊý¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÉ®¼Ô¤Ï¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï¤à¤·¤í¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Åê»ñÂÐ¾Ý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤Ï²Á³Ê¤Î ¡Ö¤Á¤é¤Ð¤ê¡×¶ñ¹ç¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê²Á³Ê¤ÎÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥°¥µ¥°¤·¤¿ÃÍÆ°¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ë¥«¥ó¤ÏÁ´À¤³¦¤Î³ô¼°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»Ø¿ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤Î»ñ»º¶èÊ¬¤Ï¡Ö³ô¼°¡×¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³ô¼°»Ø¿ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ë¥«¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¼°¤ò¡¢MSCI¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¾¯ÎÌ¤º¤ÄÊÝÍ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤ÈS&P500¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¿®Â÷¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹ ¡£
¡Ú²áµî1Ç¯¡Û ¥ê¥¿¡¼¥ó ¡¡¥ê¥¹¥¯
¥ª¥ë¥«¥ó ¡¡¡Ü3.96¡ó ¡¡20.54¡ó
S&P500 ¡¡¡Ü4.54¡ó ¡¡25.07¡ó
¢¨É®¼ÔÍøÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÃê½Ð
¡Ú²áµî3Ç¯¡Û ¥ê¥¿¡¼¥ó ¡¡¥ê¥¹¥¯
¥ª¥ë¥«¥ó ¡¡¡Ü67.28¡ó ¡¡17.72¡ó
S&P500 ¡¡¡Ü77.15¡ó¡¡ 20.76¡ó
¢¨»Ô¾ì¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¤¿¤·¤«¤Ë¿ôÃÍ¾å¤Ç¤ÏS&P500¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥ê¥¹¥¯¤Î¿ôÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2¤Ä¤òÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¾¯¥Þ¥·¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤¬Â¿¿ôÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢S¡õP500¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³ô¼°»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤¬¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¤ÈS&P500¤ÎÆóÂò¤Î¾ì¹ç¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥ª¥ë¥«¥ó¤ÏÇ¯´Ö¤Ë20¡Á40¡óÄøÅÙ¤Î²Á³ÊÊÑ Æ°¡Ê¥ê¥¹¥¯¤Î2ÇÜ¡Ë¤òµöÍÆ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÅê»ñ¤¹¤Ù¤Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤Ê¤éS&P500¤â¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤
¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤Àâ¡×¤Ï¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ï¹ØÆþ»þ´ü¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹âÃÍÄÏ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¡¢¹ØÆþÃ±²Á¤ò¤Ê¤é¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅê»ñÍýÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»þ´ÖÊ¬»¶¤ÎÍ¸úÀ¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»þ´ÖÊ¬»¶¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¸«¤»¤ë¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñÂÐ¾Ý¤¬¥ª¥ë¥«¥ó¤Ç¤¢¤ì¡¢S&P500¤Ç¤¢¤ì¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¡Ê¿ôÃÍ¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ï¡º£·îÇã¤Ã¤¿¥ª¥ë¥«¥ó¡¢¢ºòÇ¯Çã¤Ã¤¿¥ª¥ë¥«¥ó¡¢£10Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤¿¥ª¥ë¥«¥ó¡¢¤Ê¤É¾®¤µ¤Ê¥ª¥ë¥«¥ó¤Î²ô¤¬Ëè·îÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¤Î²ô¤´¤È¤Ë¸«¤ì¤Ð³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë²Á³Ê¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¹ØÆþ¤·¤¿Ê¬¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î²ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê²ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²Á³ÊÊÑÆ°¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Ç¤¢¤ìS&P500¤Ç¤¢¤ì¥ê¥¿¡¼¥ó¤â¥ê¥¹¥¯¤âÄã¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¤ÏS&P500¤è¤êÁêÂÐÅª¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Ï»þ´ÖÊ¬»¶¤Ë¤è¤ê¥ê¥¹¥¯Äã¸º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¹Í¤¨¤¬¡¢¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Íý²ò¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´í¸±¤ÊÍý²ò¤Î»ÅÊý¤À¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬½ÅÍ×»ë¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¡Ö²Á³ÊÊÑÆ°¡×¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï»ñ»º¥¯¥é¥¹¤¬¡Ö³ô¼°¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³ô¼°¤È¤È¤â¤ËÂåÉ½Åª¤Ê»ñ»º¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÄ·ô¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¼êË¡¤Î1¤Ä¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ödiversification¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ê¬»¶Åê»ñ¤ÈËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë»ä¤Ï¶âÍ»¶È³¦¤ÎÌäÂê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ödiversification¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¼Á¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢³ô¼°¤À¤±¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ë¥«¥ó¤âS&P500¤âËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¡¢·Ú¸º¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë³ô¼°Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ê¥¹¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Ô¾ì¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÃæ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯Äã¸ºµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤¬¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹·¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð4»ñ»ºÊ¬»¶¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¹ñÆâ³ô¼°¡¢³°¹ñ³ô¼°¡¢¹ñÆâºÄ·ô¡¢³°¹ñºÄ·ô¤Ë25¡ó¤º¤Ä Ê¬»¶Åê»ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÀ¼Á¤Î»ñ»º¥¯¥é¥¹¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤ÈÆ±¤¸»ñ»ºÇÛÊ¬¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Â¾¤Ë¤â8»ñ»ºÊ¬»¶¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°½Ò¤Î4»ñ»º¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿·¶½¹ñ³ô¼°¡¢¿·¶½¹ñºÄ·ô¡¢¹ñÆâÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡¢Àè¿Ê¹ñÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¤Ë¤è¤êÊ¬»¶Àè¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÀ¼Á¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ë¤â»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê8»ñ»ºÊ¬»¶·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢³Æ¼ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁêÂÐÅª¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯»ñ»º¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤ÏÅê»ñ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¡¢¸Ä¡¹¤Î¾¦ÉÊ¤ä»Ô¾ì¤Î¥ê¥¹¥¯¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¿ôÃÍ¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÃÌ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¸í²ò¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬20¡óÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢7³ä¤Î³ÎÎ¨¤Ç´üÂÔ¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¡Þ20¡ó¡¢95¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç´üÂÔ¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¡Þ40¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¡©¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤Êý¤Ï¡¢¡Ö·ë¹½Æ°¤¯¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤Ê¤é»ñ»º¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯20¡ó¤Ê¤éÁ´Á³Âç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯20¡ó¤ÎÉ¾²Á¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú·¿¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤ä¼Â¼Á¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Ê¤¤¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§ÍÍ¤ÎNISA¸ýºÂ¤ÎÃæ¿È¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÊÅöÏ¢ºÜ¤Ï¡Ö²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖFP¤Ï¥ß¥¿¡ª¡×¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£FP¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë¤ª¶â¡¢»ñ»º±¿ÍÑ´ØÏ¢¤ÇÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¹â¶¶ À®Ôè ¡§ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë