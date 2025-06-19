¡Ö¥ê¥ó¥°³°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ä¾¯¤·¤Î´Ö·ç¾ì¤·¤Þ¤¹¡×¡Ä¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡×°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢ÍýÍ³ÉÔÌÀ¤Î¡Ö·ç¾ì¡×È¯É½¡Ä¡Ö£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¡×ÅÅ·â²ò»¶¡Ä£¶¡¦£±£¸¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¢¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£±£±£¹£¶
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£³»î¹ç¤Î¡Ö£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¡¡£ö£ó¡¡ËÌÅÍ·³¡×£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢ËÜÅÄÎµµ±¡¢¡û°½ÉôÏ¡¤¬¡ÖËÌÅÍ·³¡×¤ÎÂç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¡¢Â¾²Ö»Õ¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢°Âóî¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥Ë¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤é°½Éô¤¬¥Ç¥¹¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Ææ±Íò¤òÄÀ¤á¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°½Éô¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Öº£Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°½ÉôÏ¡¡¢£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¤òÈ´¤±¤ë¡×¤ÈÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÌó£±Ç¯Á°¡¢Æ±¤¸¤³¤³¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢£³¿Í¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤ÈÄ¾´¶¤Ç»×¤Ã¤Æ¡¢²¶¤â¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤½¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¤Î²¶¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤Î£´¿Í¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢ÂÐ³Ñ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆËÜÅÄ¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À°½Éô¡¢¤ª¸ß¤¤Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¡©¡¡¤ª¤¤¡¢²¶¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤â£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¤òÈ´¤±¤ë¤ï¡¼¡ª¡¡È´¤±¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¶£±¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡£¤ª¤¤¤ß¤ó¤Ê¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÃ¯¤¬°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤ÃË¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤Ã¤«¡©¡¡Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤Î²¶¡¢ËÜÅÄÎµµ±¤À¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï¹¥¤¾¡¼ê¤ËË½¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ï¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤â¡Ö²¶¤â¤³¤ÎÁ°¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¶¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤³¤ÎÀè¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤·¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ì¿Í¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¡£¤ß¤ó¤Êº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±¿Í»Ä¤µ¤ì¤¿°Âóî¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Î»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¤³¤³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ì¤Ï²£¤ËÎ©¤È¤¦¤È¡¢ÂÐ³Ñ¤ËÎ©¤È¤¦¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Æ¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤É¤Ã¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿£³¿Í¤Ë¤â°ì¤Ä¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ò°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï°ÂóîÍ¦ÇÏ¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤½¤·¤Æ²¶¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°Âóî¤Ï¡Ö£±Ç¯Á°¤ËÆ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿£´¿Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Þ¤Ç¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£Á´ÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ³Ñ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡££´¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¡£º£Æü¤Ç¡¢£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¤Ï°ìÃ¶½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¶È³¦¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤ÎµþÅÔ¤Ç¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¤¬²ò»¶¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤À¤±·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î´Ö¡¢¤³¤Î¥ê¥ó¥°³°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢¾¯¤·¤Î´Ö·ç¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤µ¤ºº£¸å¡¢·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£¶¡¦£±£¸¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§Âè£±»î¹ç£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÀÆÆ£¥ì¥¤¡¢ÀÄÌøÎ¼À¸¡¢ÌîÂ¼ÂîÌð¡Ê£·Ê¬£µ£¹ÉÃ¡¢µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡¢¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¡¢¾®Æ£¾ÂÀ¡ü
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡¥¼¥ó¥Ë¥ÁËÜÂâ¡¡£ö£ó¡¡¥Ð¥«¤Î»þÂå¡¡£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
º´Æ£¸÷Î±¡¢¡û¿¿Áú·ýéË¡¢µÜËÜÍµ¸þ¡¢°¤Éô»ËÅµ¡¢Î©²ÖÀ¿¸ã¡Ê£±£±Ê¬£²£µÉÃ¡¢¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¡Ë¿ÛË¬Ëâ¡¢°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¡¢°æ¾åÎ¿¡ü¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¡¡£ö£ó¡¡ËÌÅÍ·³¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢ËÜÅÄÎµµ±¡¢¡û°½ÉôÏ¡¡Ê£±£±Ê¬£²£¹ÉÃ¡¢¥Ç¥¹¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÂç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¡ü¡¢Â¾²Ö»Õ¡¢¥¿¥í¡¼¥¹
¡¡¢§À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û²¦¼Ô¡¦µÈ²¬À¤µ¯¡Ê£±£µÊ¬£´£°ÉÃ¡¢²£½½»ú¸Ç¤á¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡ü
¡¡¢§À¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼ÔÁÈ¡¦¡ûµÜ¸¶·òÅÍ¡¢ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê£±£¶Ê¬£´£´ÉÃ¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡ËÄ©Àï¼ÔÁÈ¡¦µÆÅÄ±ß¡¢£Ë£Á£É¡ü
¡¡¢§»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û²¦¼Ô¡¦ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡Ê£²£°Ê¬£µ£²ÉÃ¡¢£Ä£ù£é£î£ç¡¡£Ì£é£ç£è£ô¢ª¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦ÎëÌÚ½¨¼ù¡ü