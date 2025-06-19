ÊÆFRB 4²ñ¹çÏ¢Â³¤ÇÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×µá¤Ï¤Í¤Î¤±¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB=Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Ï¡¢4²ñ¹çÏ¢Â³¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¤Ï18Æü¡¢¸½ºß4.5%¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤ò¡¢4²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¤·¤ÆÍÍ»Ò¸«¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Çº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë2²óÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤È¤ÎÁÛÄê¤ò¼¨¤·¡¢Á°²ó3·î¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î°±Æ¶Á¤ò¸«¹þ¤ß¡¢º£Ç¯¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ÎÍ½Â¬¤ò°ú¤¾å¤²¤¿°ìÊý¡¢À®Ä¹Î¨¤Ï²¼Êý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥«¤Ê¿ÍÊª¤¬FRB¤Ë¤¤¤ë¡£Èà¡Ê¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¡Ë¤Ï¤¤ç¤¦¤âÍø²¼¤²¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏFRB¤Î·èÄê¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö2.5%Íø²¼¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬FRB¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤Ë¸øÁ³¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î,
³ùÁÒ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Áòµ·