¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥ª¥¹¥Ê¤Î¼é¸î¿ÀÉüµ¢¤Øµá¤á¤é¤ì¤ë°ÂÄê´¶¡¡¡Ö¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Çµß±ç¿Ø¤¬¸í»»¤È¤Ê¤ê¡¢£´¡½£¸¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡££´²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£´ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¡¦Èø·Á¤¬¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ËÄËº¨¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡ÎôÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢£µÈÖ¼ê¤Ç£·²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£²¼ºÅÀ¡£¼é¸î¿À¤«¤éÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢£³ÀïÌÜ¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£»Íµå¤È°ÂÂÇ¤«¤é°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤ÈÌðÌî¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò±¦Íã¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£³£²¤ÈËÜÍè¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Éüµ¢¤Ø¤Îà¾ò·ïá¤È¤·¤ÆÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ÂÄê´¶¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£¹²ó¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£ÇÈ¤¬Âç¤¤¤¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÊÆñ¤·¤¤¡Ë¡£¤½¤³¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¡×¡£º£µ¨£²£µÅÐÈÄ¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¤Î¤Ï£¶»î¹ç¡£¤½¤Î¤¦¤Á£´»î¹ç¤ÇÊ£¿ô¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿£±£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¤Ï´°àú¤ÊÅêµåÆâÍÆ¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â°ÅÅ¾¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÄê´¶¡×¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ø²¿¤«°ã¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Æü¤Ï¤¢¤ë¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¼Á¤¬°ì¤Ä¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹Ãú¾ì¤Ç¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤ä¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤âÉâ¤ÄÀ¤ß¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤ë¹äµå¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ª¥¹¥Ê¤ÎÉüÄ´¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡