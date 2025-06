矢沢永吉が、また新たな“現在”を塗り替えている。

ソロデビューから50年。2025年の矢沢は、過去の栄光を振り返るだけでなく、今この瞬間も全身で“矢沢永吉”を更新し続けている。その動きの口火を切ったのが、6月に横浜赤レンガ倉庫でスタートした『EIKICHI YAZAWA 50th Year Memorial Exhibition 「俺たちの矢沢永吉」展』である。

会場には、歴代のステージ衣装や楽器、アルバムのジャケット、直筆譜面やポスターが集められ、ステージでの興奮と楽屋裏のリアルが交錯するような空間が広がっている。中でも注目を集めたのは、ファンから寄せられた“お宝”グッズ。応募総数5,000件から選ばれた600点の思い出の品々が、オフィシャルの展示物と並列で紹介されるという演出は、ファンとともに歩んできた50年という時間を体現していた。日本武道館の楽屋を再現したコーナーや、歴代のライブ映像を大スクリーンで観られるシアターなども完備。連日多くの来場者で賑わっているようだ。この展覧会は、9月には大阪・堂島リバーフォーラムでも開催を予定しており、周年イヤーを全国規模で彩る動きとして大きな反響を呼んでいる。

同時にステージの上でも矢沢は“過去”にとどまる気配を一切見せていない。まず5月、京都で開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の授賞式に登壇。長年の音楽的功績を称える「MAJ TIMELESS ECHO」を受賞した。披露したのは「IT’S UP TO YOU!」「止まらないHa~Ha」「YES MY LOVE」の3曲。軽快なロックンロールから情感溢れるバラードまで、矢沢の音楽表現の振れ幅を凝縮したような構成、そして75歳という年齢をまるで感じさせない声量と気迫で観客を惹きつけた。本人の「こういった音楽での賞は初めてかなあ」「本当に今日はうれしくて。みなさん頑張ってください。50 年やってください!」(※1)という素朴な言葉の背後には、第一線で歌い続けてきた者にしか出せない重みを感じる。

8月にさいたまスーパーアリーナで開催される屋内夏フェス『CANNONBALL 2025』への出演も見逃せない。矢沢は「SUPER LEGEND TIME」という特別企画に登場するという。さまざまなアーティストが数多く出演するこのフェスにおいて、レジェンド枠としての出演は異彩を放つ。パフォーマンスは数曲の予定であると事前にアナウンスされているが、その存在感と音楽的衝撃は群を抜くはずだ。同フェスのオフィシャルサイトのメッセージには「ロックンロールの荒野を孤高のスタンスで駆け抜け続けるレジェンドならではの、ソリッドなショートライヴを披露してくれます」(※2)と記されており、大きな期待を寄せている模様。このステージで矢沢を初めて観る観客と、これまで何度も観てきた古くからのファンを繋ぐ場になることは間違いない。時代と世代を横断するその姿こそ、まさにレジェンドの条件である。

そして、おそらく2025年最大のハイライトのひとつとなるのが、11月8日、9日に東京ドームで開催される『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It!YAZAWA 2025」』だろう。2022年に国立競技場での2Daysを含む『EIKICHI YAZAWA 50th ANNIVERSARY TOUR「MY WAY」』を成功させて以来のスタジアム/ドームクラスでの単独公演。しかも今回は、76歳2カ月での単独東京ドーム公演開催における国内アーティスト最年長記録がかかったステージでもある。50周年を記念するだけでなく、自身のライブ史において6度目の東京ドーム、そして“年齢の壁”を突破するチャレンジでもある。

チケットの先行受付では先着販売のA席が開始5分で完売、抽選制をとったS席も即座に応募が定員超え。瞬く間に両日ともソールドアウトとなり、今なお衰えることのない動員力を見せつけている。矢沢は現在、6年ぶりとなるニューアルバムの制作を進めていることを発表しており、東京ドーム公演では、その新作に収録予定の楽曲が披露される可能性もあるかもしれない。

さらにその先には、同名タイトル『Do It!YAZAWA 2025』を冠した全国ツアーも控えている。東京ドーム公演のチケットが完売していることもあって、詳細なスケジュールや会場は未発表ながらもすでに期待感は高まっている。これまでにもたびたび「これが最後のツアーか」と噂されてきた矢沢だが、そのたびに鮮やかに裏切ってきた。今年もまた、最高到達点の更新が予告されているのだ。

矢沢の現在地を見て改めて思うのは「過去の偉業があってこその今」ではなく、「今が常に最高だからこそ過去が輝き続ける」という姿勢である。展示、フェス、ドーム公演、ツアー、アルバム……そのすべてが“今”の矢沢を起点に構築されており、そこには懐古やノスタルジーではなく、常に挑戦が息づいている。75歳の今をもってしても、“矢沢永吉の完成形”はまだ先にあるようだ。東京ドームの照明が落ち、YAZAWAタオルが舞い、最初の一音が響く時――それはきっと、伝説がまたひとつ更新される瞬間となる。止まらないとは、こういうことだ。

