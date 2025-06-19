Ëþ½£¤ÇÌîµå¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä7¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¹¾Æ¬²È¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã23¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2015Ç¯12·î25Æü(·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î)
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Þ¤À¥×¥íÌîµå¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤1932Ç¯7·î15Æü¡¢¹¾Æ¬¤Ïº´²ì¸©ÂçÏÂÄ®(¸½º´²ì»Ô)¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉãÈËÏ»¡¢Êì¥Æ¥ë¤ÎÎ¾¿Æ¤Î²¼¡¢7¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î6ÈÖÌÜ¡£¾å3¿Í¤¬½÷À¤Ç¡¢²¼4¿Í¤¬ÃËÀ¤Î»°ÃËË·¤À¡£¸½ºß¡¢Â¸Ì¿Ãæ¤Ï¹¾Æ¬¤¿¤À°ì¿Í¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î6¿Í¤ÏÂ¾³¦¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëÁ°¤Î36Ç¯¡¢Ëþ½£(¸½Ãæ¹ñÅìËÌÉô)¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë¡£ÈËÏ»¤Î·»¤¬»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æºâ»º¤òË×¼ý¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º´²ì¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Éã¤Ï¤Þ¤ºÃ±¿È¤Ç³¤¤òÅÏ¤ê¡¢ÊôÅ·(¸½ßÄÍÛ)¤ÇÎÁÍýÅ¹¤ò³«¤¡¢µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç²ÈÂ²¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¡£Å¹Ì¾¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥°¥ê¥ë¡×¢ª¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¢ª¡Ö²Ö±à¿©Æ²¡×¤ÈÊÑÁ«¤¹¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í2¿Í¤ò¸Û¤¤¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àï¸å¡¢º´²ì¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿ºÝ¡¢¼º¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ê¤É¤òÇã¤¤Ìá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÈËÀ¹¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹¾Æ¬¤ÏÊôÅ·½ÕÆü¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¡£Åß¤ÎËþ½£¤Ï´¨¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Í·¤Ó¤ÏËèÆü¤Î¥¹¥±¡¼¥È¡£´ïÍÑ¤Ê¹¾Æ¬¤Ï¤¹¤°¤Ë¾åÃ£¤¹¤ë¡£¡Ö¤Û¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë(³ê¤ë¤Î¤¬)Â®¤«¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¹¾Åç¤È¤¤¤¦½÷¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤¤Ä¤â¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿Ï¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤¿¡×¡£¿¿Åß¤ÎËþ½£¤Î´¨¤µ¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤·¡¢Å´À½¤Î¥É¥¢¤Î¼è¤Ã¼ê¤òÁÇ¼ê¤Ç°®¤ë¤È¡¢¼ê¤¬Î¥¤ì¤Ê¤¤¡£¤ªÅò¤ò¤«¤±¤ÆÎ¥¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èé¤¬¥Ù¥í¥Ã¤È¤à¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤³¤í¡¢½é¤á¤ÆÌîµå¤È½Ð¹ç¤¦¡£¡ÖÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬ÆâÃÏ(ÆüËÜ)¤«¤éÆ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥°¥é¥Ö¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£5¡¢6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀï¶·¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¡£¹â³ØÇ¯¤Ç¤ÏÎ¹½ç¡¢ÂçÏ¢¤Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ø½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¾Æ¬¤Î¤³¤í¤Ë¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¡£ÀïÁè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ìîµå¤ä¥¹¥±¡¼¥È¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡45Ç¯¤Î½ªÀï¸å¡¢¹¾Æ¬°ì²È¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¢¹ñ¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÓÂôÅì¤È蔣²ðÀÐ¤Î·³¤¬Àï¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¤Î¤Ï46Ç¯9·î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ¥¤Î¹ÃÈÄ¤ËºàÌÚ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¤¤¿¤é¡Øµ¡Íë¤Ë¿¨¤ì¤ÆÁ¥¤¬ÄÀË×¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÌÚºà¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤í¡Ù¤È¡×¡£¹¾Æ¬¤Î¾è¤ëÁ¥¤ÏÄÀ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸»à¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£(¿¹ËÜÇî¼ù)