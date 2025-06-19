¡Ú¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡ÛR¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¡½é¿Ø¤ÏFW¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¡Ä¥¢¥ë¥Ò¥é¥ëÀï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë21ºÐ¿·±ÔFWÈ´¤Æ¤
¡¡¡þ¥¯¥é¥ÖWÇÕ1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈÂè1Àï¡¡R¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡½¥¢¥ë¥Ò¥é¥ë¡Ê2025Ç¯6·î18Æü¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï18Æü¡¢¥¢¥ë¥Ò¥é¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤È¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ½éÀï¤Ë¸þ¤±¤¿ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£ÃíÌÜ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ï16Æü¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤º¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¥Þ¥ë¥«¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉ÷¼Ù¤Î¤¿¤á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·çÀÊ¤·¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤È¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤º¿©»ö¤âÀÝ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿»î¹çÅöÆü¡¢¥·¥ã¥Ó¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¤ÏFW¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ò¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤¹¤³¤È¤òÁªÂò¡£ºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ï21ºÐ¤ÎFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ò¡ÈÂåÌò¡É¤È¤·¤ÆÈ´¤Æ¤¡£º£²Æ¿·²ÃÆþ¤ÎDF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢DF¥Ï¥¤¥»¥ó¤â¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¢ã¥¢¥ë¥Ò¥é¥ëÀïÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¢ä
¡ÚGK¡Û¥¯¥ë¥È¥ï
¡ÚDF¡Û¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢¥¢¥»¥ó¥·¥ª¡¢¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
¡ÚMF¡Û¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡¢¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à
¡ÚFW¡Û¥í¥É¥ê¥´¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹
¡¡¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ÏDAZN¤ÇÁ´»î¹çÆÈÀêÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£