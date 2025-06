清春が8月より<TOUR 2025 LOCAL APPLAUSE PART 2>を開催することが発表となった。 清春は2024年3月から2025年2月まで、デビュー30周年という節目に自身最多公演数のツアー<NEVER END EXTRA>を実施した。その直後、2025年3月から<TOUR 2025 LOCAL APPLAUSE>をスタートし、同ツアーは7月の名古屋ボトムランにてファイナルを迎える。しかし、休むことなく8月から2026年1月まで<TOUR 2025 LOCAL APPLAUSE PART 2>を継続していくかたちだ。 <TOUR 2025 LOCAL APPLAUSE PART 2>でも、久しく訪れることが出来なかった地方公演に注力して全国を駆け回るほか、<New Acoustic Camp 2025>や<FUJI ROCK FESTIVAL 2025>などのフェス参加も含めたライブスケジュールとなる。 キャリアに裏打ちされた極上のパフォーマンスや圧倒的な声量を誇る清春の歌唱スタイルはそれだけで注目に値するが、黒夢のZeppツアーや各地ロックフェス出演、別ユニットTHE HARMONIESでのツアーも同時進行で行うなど、いまだ凄まじい本数のステージに立ち続けるとは驚異的ですらある。チケット先行等の詳細は後日発表されるとのこと。 ■清春<TOUR 2025 LOCAL APPLAUSE PART 1>3月22日(土) 岩手・KLUB COUNTER ACTION 宮古3月23日(日) 宮城・石巻 BLUE RESISTANCE4月05日(土) 岐阜・CLUB ROOTS4月11日(金) 東京・BLUE NOTE TOKYO5月04日(日) 石川・金沢EIGHT HALL5月24日(土) 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-25月25日(日) 栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-26月07日(土) 茨城・水戸LIGHTHOUSE6月08日(日) 茨城・水戸LIGHTHOUSE6月29日(日) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI7月05日(土) 奈良・EVANS CASTLE […]

