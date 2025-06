【「真剣恋愛極道ーガチコイヤクザー」1巻】 6月19日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「真剣恋愛極道ーガチコイヤクザー」の1巻を6月19日に発売する。価格は792円。

本作は「ヤンマガWeb」で連載されている作品。狂犬ヤクザと売れない女優の恋を描いたストーリーとなっている。

主人公の売れない女優・星野ヒカリは、所属事務所の社長が極悪ヤクザ「鑑組」から多額の借金を抱えていたことを知る。そして借金返済を待ってもらうために「鑑組」を訪れ、若頭・鑑仁と運命の出会いを果たす。

単行本には、ヒカリと社長の「ちょっとエッチ」な描き下ろしショートを7ページ収録。各書店で購入特典も用意されている。

【「真剣恋愛極道ーガチコイヤクザー」1巻あらすじ】

『僕は君たちを支配する』の千田大輔、ヤンマガWebに帰還!!「支配」の次は「純愛」を描く!?売れない女優・星野ヒカリは、所属事務所社長が自身を売り出すために極悪ヤクザ「鑑組」から多額の借金を抱えていたことを知る。借金返済を待ってもらうべく、「鑑組」を訪れたヒカリ。そこでヒカリは、鑑組若頭・鑑仁と運命の出会いを果たす――。担保は純愛。狂犬ヤクザと売れない女優の凶暴な恋。

