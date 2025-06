【「聖なる乙女と秘めごとを」5巻】 6月19日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「聖なる乙女と秘めごとを」の5巻を6月19日に発売する。価格は792円。

本作は異世界に転移した主人公が、女神に仕えるシスターたちに性教育の実技指導を行なっていくラブコメディ。閃凡人氏が「ヤンマガweb」で連載を行なっている。

5巻では月下教シスター・クインによって誘拐されたイツキが、あの手この手で身体と心を刺激されてしまう。

また10ページの描き下ろしマンガとして、第38話の後日談にあたる第38.5話が収録されている。

【「聖なる乙女と秘めごとを」5巻あらすじ】

「我慢しないでいいんですのよ」

月下教シスター・クインによって誘拐された賢者・日下イツキ。

賢者との子を授かるという月下教の使命を果たすため、クイン派あの手この手でイツキの身体と心を刺激する。

イツキの心が揺らぎそうになる中、課題を示す指輪が黒く光り出し……!?

禁断の秘めごと――聖女達に神罰を――?

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.