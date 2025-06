【「田中と水野は分かり合えない」1巻】 6月19日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「田中と水野は分かり合えない」の1巻を6月19日に発売する。価格は792円。

本作は陸上部エース女子とストイック男子が繰り広げる体育会系すれ違いラブコメ。瓜田かっぱ氏が「ヤンマガWeb」で連載を行なっている。

ヒロインの水野ひろなは高校陸上界のトップランナーであり、後輩の田中に恋をしていた。しかし田中は超がつくほどの陸上バカで、恋心が全く伝わらずにすれ違い続けていく。

なお、単行本には描き下ろしエピソードも収録されている。

【「田中と水野は分かり合えない」1巻あらすじ】

高校陸上界のトップランナー、水野ひろな。彼女は後輩の田中に恋をしていた。しかし彼は超がつくほどの陸上バカだった。ストイックすぎる田中に水野の恋心は全く伝わらないまま、今日も二人はすれ違っていく……。

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.