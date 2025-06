ちょっとジャンクでボリューミーなソフトクッキーがトレンド！ 絶対食べたい7軒を紹介

今年のトレンドになるか!? 今回は、ちょっとボリューミーな進化系クッキーをご紹介。

アメリカンなクッキー専門店が続々

「今年流行る食べ物は? 2025年のトレンドグルメを大予想!」の記事内でも触れている「クッキー」。2024年から2025年にかけて、クッキー専門店が続々とオープンしブレイクの予感です!

今回はジャンクでボリューミーなアメリカンクッキーから、イギリス生まれのソフトクッキーまで注目の7店舗をご紹介します。

1. BENOIT NIHANT ⻁ノ⾨ヒルズ店

クッキー オ モルソー ド ショコラ 写真:お店から

2023年に銀座にオープンして人気を得ているチョコレートブランド「BENOIT NIHANT(ブノワ・ニアン)」が、2025年4月、国内2号店となる「BENOIT NIHANT ⻁ノ⾨ヒルズ店」をオープンしました。

同店限定の人気商品は、店舗のキッチンで焼きたてで提供する「クッキー オ モルソー ド ショコラ」。

ダークチョコレート「ノワール」1枚864円は、⽣地の中にボンボン「ホンジュラス マヤン レッド」を丸々1粒包み、上には単⼀品種のチョコチップとマシュマロをのせて焼き上げています。クッキー⽣地にもホンジュラス マヤン レッド 73%を使⽤。カカオの深い味わいを楽しめます。

ミルクチョコレート「オ レ」1枚810円は、⽣地の中にボンボン「バニユ」を丸々1粒包み、上にはニカラグア産カカオのチョコレート「ショコラ オ レ サン ホセ デ ボカイ 40%」とクルミをのせて焼き上げています。クッキー⽣地にもショコラ オ レ サン ホセ デ ボカイ 40%を使⽤。ミルクチョコレートの豊かな風味とクルミの香ばしさが絶妙です。

クッキー オ モルソー ド ショコラ「オ レ」 写真:お店から

2. ル・ビスキュイ・アラン・デュカス

クッキー 写真:お店から

<店舗情報>◆BENOIT NIHANT 虎ノ門ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門1-22-1 虎ノ門ヒルズ グラスロック 1FTEL : 03-6257-2211

2024年10月、パリ発、フランス料理界の巨匠、アラン・デュカス氏の手掛けるビスケット専門店「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 東京」がオープンしました。同店は、日本橋にある「ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京工房」に隣接しています。

「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」のクッキーは、食いしん坊のための一品! パリ本店シェフが子どもの頃の味を再現したしっとりタイプのクッキーです。クッキーのフレーバーは「クッキーショコラ」「クッキー・ポレンタ」各756円。食べ応えのあるクッキーは、焼きたてをテイクアウトすることができます。

3. PUG

「ボストンクッキー」1枚420円 写真:お店から

<店舗情報>◆ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 東京住所 : 東京都中央区日本橋本町1-1-1TEL : 03-3516-3511<店舗情報>◆ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 1FTEL : 03-5614-5313

2025年4月、アメリカンクッキー専門店「PUG(パグ)」が、グランツリー武蔵小杉と吉祥寺パルコにオープンしました。

同店のクッキーは「ボストンクッキー」1種類のみ。チョコレートの程よい甘さとナッツのザクザク食感を感じられるクッキーは、1枚でも満足感がある昔ながらのアメリカンクッキーです。クッキーにアイスクリームを合わせたアレンジメニュー「ボストンクッキークランチ」680円は、甘党にはたまらないビジュアル! ブルーベリージャムやピーナッツバター、キャラメルソースなどのトッピングとの相性も抜群で、新たなクッキー体験を楽しめます。

※MIYASHITA PARK FOOD HALLの店舗は8月31日までの期間限定

「クッキーパーティー」1,440円 写真:お店から

4. kad kokoa

写真:お店から

<店舗情報>◆PUG MIYASHITA PARK FOOD HALL住所 : 東京都渋谷区神宮前6-20-10 宮下パーク 3F フードホールTEL : 03-6667-0839<店舗情報>◆PUG グランツリー武蔵小杉店住所 : 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 3FTEL : 不明の為情報お待ちしております<店舗情報>◆PUG 吉祥寺パルコ店住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ1F・2FTEL : 0422-27-2550

2024年12月、両国駅から徒歩10分ほどの場所にタイ・バンコク発のスペシャリティチョコレートブランド「Kad Kokoa(ガートココア)」の日本初となる実店舗「Kad Kokoa Chocolate & Baked Sweets」がオープンしました。

店内には5名ほどが利用できるスタンディングのカウンターがあり、ドリンクや当日焼いたフレッシュなクッキーを楽しめます。

人気のアメリカンクッキーは、タイ本国のレシピで作るタイ産カカオのおいしさを詰め込んだ超濃厚な「ダブルチョコクッキー・カカオ70%」490円や、ライ麦100%の「サワードウチョコチップクッキー」480円などを用意。「ダブルチョコクッキー」は大きなチャンクチョコをたっぷりと使用し、外はサクッ、中はしっとりとした食感が楽しめます。

5. フレデリック・カッセル 経堂アトリエ店

「ブロッキー・ピスターシュ」「アメリカンクッキー・クランベリー」は経堂アトリエ店限定 撮影:ジェイムス・オザワ

<店舗情報>◆kad kokoa住所 : 東京都墨田区緑2-16-9 リヴドピエール 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「フレデリック・カッセル」の日本の常設店は「銀座三越店」のみでしたが、2024年8月にスイーツ工房兼ショップの「経堂アトリエ店」がオープンしました。

ミルフィーユはもちろんですが、経堂アトリエ店限定の「ブロッキー・ピスターシュ」994円も見逃せない一品です。チョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ 2025」限定で販売したのが好評だったため、この春から経堂店限定で復活することになったそう。ブラウニーとクッキーを組み合わせたアメリカ生まれの「ブロッキー」のアイディアをベースに、フレデリック・カッセルらしさを加えたもので、とろりとしたガトーショコラ「サオトゥボ」とピスタチオ香るアメリカンクッキーを重ねて焼き上げています。

6月末までですが、フランボワーズジャムを使った「アメリカンクッキー・クランベリー」486円もあるのでお見逃しなく!

6. Chunk&MOG

写真:お店から

<店舗情報>◆フレデリック・カッセル 経堂アトリエ店住所 : 東京都世田谷区経堂4-12-12TEL : 03-6413-7439

2024年7月、アメリカンクッキー専門店「Chunk&MOG(チャンク&モグ)」が、横浜みなとみらいにある横浜ワールドポーターズにオープンしました。

クッキーはすべて店内で焼きたてのものばかり。外側がサクッと、中はしっとりとした食感が魅力です。

おすすめはチョコチップクッキーとカフェラテセット(850円)。バリスタが監修したクッキーにぴったりのコーヒーは、ホットで注文するとクッキーを蓋にして供されます。クッキーもほんのり温まって、さらにおいしくいただけます。ラテにディップして楽しんでもいいですね。

また、ユニークなフレーバーが「杏仁豆腐」。“横浜らしいクッキーを”ということで、中華街をイメージして作られました。実際に杏仁の粉をクッキーに使い、クコの実をトッピング。杏仁豆腐のフレーバーをクッキーで楽しめます。

「杏仁豆腐」530円 写真:お店から

7. ベンズクッキーズ

クッキー1枚420円 写真:お店から

<店舗情報>◆Chunk&MOG住所 : 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「Ben’s Cookies(ベンズクッキーズ)」は、1983年に英国で営業をスタート。当時から続く、シンプルながらも極上の素材とチョコレートチャンク(チップではなく大きな塊)を使用したソフトクッキー専門店です。



店に並ぶクッキーはその日に店舗のキッチンで焼き上げたもので、焼きたてのクッキーを最高の状態で味わうことができます。チョコレートはベルギー産を使用し、保存料、着色料は無添加。しっとりソフトな生地に、チョコレートチャンクやナッツ、ドライフルーツなどの具材を混ぜ込んだホームメイドタイプのクッキーは、手のひらサイズと大ぶりです。種類も豊富で好みの味が見つかるはず!

クッキーはすべて1枚420円。5枚の金額で7枚選べるお得なセット「ベンズボックス」2,100円もおすすめです。店舗も多く、行きやすいのもうれしいですね。

ギフト缶も用意 写真:お店から

<店舗情報>◆ベンズクッキーズ CIAL横浜店住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 JR横浜タワー CIAL横浜 B1FTEL : 045-620-5666<店舗情報>◆Ben's Cookies 浅草ROX・3G店住所 : 東京都台東区浅草1-26-5 浅草ROX・3G 1FTEL : 03-5830-6778<店舗情報>◆Ben's Cookies マルイ町田店住所 : 東京都町田市原町田6-1-6 町田マルイ 2FTEL : 042-860-7910<店舗情報>◆Ben'sCookies LUCUA大阪店住所 : 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA大阪 B1FTEL : 06-6151-1343

