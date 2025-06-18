·èÄêÎ¨¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿ÀÐÀî¿¿Í¤ ¡Ö3¥»¥Ã¥ÈÌÜ°Ê¹ß¡¢¼«Ê¬¤ÎÆþ¤ê¤äÂÇ¤ÁÊý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤¿¡×
¡¡18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2½µ½éÀï¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¿¥¤ÂåÉ½¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤Î4Ï¢¾¡¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç5Ï¢¾¡¡£»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬U-NEXT¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤Àï¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ß¥¹¤äÈï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È1ËÜ¤ò´Þ¤á¤¿·×16ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿ÀÐÀî¡£Âè1¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÂè3¥»¥Ã¥È¤Ø¤ÎÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö1¡¢2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÏÁê¼ê¤ÎÎ®¤ì¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢½Ð¤À¤·¤«¤éÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤«¤é¤ÎÂè3¥»¥Ã¥È¤ÈÂè4¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥Úー¥¹¤òÄÏ¤ó¤ÇÎÉ¤¤Î®¤ì¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹¶·â¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£Âç²ñ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë¾¯¤·²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¶¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤À¤·¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤¤¤³¤¦¡¢¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£»î¹ç¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÝ²¼²Â¹¾¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¾å¼ê¤¯Ê·°Ïµ¤ÎÉ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤Î¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æº£Æü¤Î¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥ß¥¹¤äÈï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¹â¤µ¤Î¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤È»÷¤¿¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¼¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âº£Æü¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥ìー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿¾Ê¤Î¿§¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢3¥»¥Ã¥ÈÌÜ°Ê¹ß¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥³¥ó¥Ó¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¹¤¬¥·¥çー¥È¤·¤¿»þ¤Î¼«Ê¬¤ÎÆþ¤ê¤äÂÇ¤ÁÊý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç5Ï¢¾¡Ãæ¤Î½÷»Ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÀÐÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ´é¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¥Áー¥à¤À¤¬¡¢¡Öº£Æü¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¹¶·â¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥ー¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ø¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£